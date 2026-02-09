طبرقة التونسي يحرز أول ذهبية للتجديف في «عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)



شهدت النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 تتويج نادي جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسي بأول ميدالية ذهبية في تاريخ منافسات التجديف التي تحضر للمرة الأولى ضمن الدورة، بعد فوزه بسباق النهائي للزوجي بالمجدافين الذي أقيم اليوم على شاطئ الحمرية في الشارقة.

وتقام الدورة بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة واسعة من الأندية العربية، حيث تحول شاطئ الحمرية إلى مسرح لمنافسات قوية عكست التطور المتسارع لرياضة التجديف النسائي في المنطقة.

ونجح الثنائي التونسي «يلدس عثماني» و«ولاء عمري» في حسم النهائي بأداء اتسم بالانسجام والسرعة، ليمنحا نادي جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد أول ذهبية للتجديف في تاريخ الدورة بزمن 2:42.07 دقيقة، متفوقتين على الفريق السعودي الذي قدم أداء قوياً وحل في المركز الثاني بزمن 2:55.43 دقيقة.

وحصدت لاعبتا النادي السعودي، الجازي البراهيم ومريم كعكي، الميدالية الفضية بعد منافسة متقاربة حتى الأمتار الأخيرة، مؤكدتين الحضور المتصاعد للتجديف النسائي في الخليج العربي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي المعادي واليخت المصري عبر الثنائي «مريم أبو الوفاء» «وسلمى بدور» بزمن 2:46.50، بعد سباق تنافسي مع نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي في سباق تحديد المركز الثالث.

وأعربت البطلتان التونسيتان يلدس العثماني وولاء عمري عن سعادتهما بالتتويج، مؤكدتين أن «الفوز بأول ذهبية للتجديف في الشارقة يمثل لحظة تاريخية، وهو ثمرة عمل طويل واستعداد مكثف، ونهديه إلى تونس».