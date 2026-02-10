الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

40 مسابقة رياضية ومجتمعية في بطولة «الظفرة الرمضانية»

40 مسابقة رياضية ومجتمعية في بطولة «الظفرة الرمضانية»
10 فبراير 2026 14:00


الظفرة (وام)
أعلن نادي الظفرة انطلاق البطولة الرمضانية 2026، خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان المقبل، وتتضمن 40 مسابقة رياضية ومجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، وتُعد الأكبر من نوعها في منطقة الظفرة، في عدد المسابقات والفعاليات وحجم المشاركة وقيمة الجوائز.
وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تنطلق في 6 مدن رئيسية وتتضمن العديد من المسابقات الفردية والجماعية للكبار والناشئين وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، وتنوع المسابقات بين منافسات رياضية تلبّي مختلف الاهتمامات، من أبرزها كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والبادل، وكرة السلة، والماراثون، والسباحة، والجوجيتسو، والشطرنج، ورفع الأثقال، والكركيت.
وأشارت إلى أن البطولة تشمل الرياضات التراثية الأصيلة ومنها البلوت والألعاب الشعبية، إضافة إلى ماراثون لكبار المواطنين، ومسابقات مجتمعية تعزّز نمط الحياة الصحية والتفاعل الأسري، وتتوزع مناطق استضافتها في كل من مدينة زايد، والمرفأ، وغياثي، والسلع، والظنة، ودلما.
ونوّهت إلى فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاطّلاع على الشروط المقررة لكل مسابقة ضمن المنافسات المقررة، وكافة الإجراءات الأخرى.
من جهته توجّه حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي، بالشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه للرياضة والرياضيين والفعاليات المجتمعية في المنطقة، ما كان له أبلغ الأثر في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز الحراك المجتمعي، وتمكين الأندية من تنظيم بطولات نوعية تسهم في اكتشاف المواهب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية.

أخبار ذات صلة
إشغال كامل لأطقم تحكيم اتحاد الطائرة لمواكبة زخم «ماسترز أبوظبي»
الحمرية ينظم معسكر «النخبة» للسباحة
نادي الظفرة
السباحة
الكرة الطائرة
الدورات الرمضانية
كرة القدم
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©