40 مسابقة رياضية ومجتمعية في بطولة «الظفرة الرمضانية»



الظفرة (وام)

أعلن نادي الظفرة انطلاق البطولة الرمضانية 2026، خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان المقبل، وتتضمن 40 مسابقة رياضية ومجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، وتُعد الأكبر من نوعها في منطقة الظفرة، في عدد المسابقات والفعاليات وحجم المشاركة وقيمة الجوائز.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تنطلق في 6 مدن رئيسية وتتضمن العديد من المسابقات الفردية والجماعية للكبار والناشئين وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، وتنوع المسابقات بين منافسات رياضية تلبّي مختلف الاهتمامات، من أبرزها كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والبادل، وكرة السلة، والماراثون، والسباحة، والجوجيتسو، والشطرنج، ورفع الأثقال، والكركيت.

وأشارت إلى أن البطولة تشمل الرياضات التراثية الأصيلة ومنها البلوت والألعاب الشعبية، إضافة إلى ماراثون لكبار المواطنين، ومسابقات مجتمعية تعزّز نمط الحياة الصحية والتفاعل الأسري، وتتوزع مناطق استضافتها في كل من مدينة زايد، والمرفأ، وغياثي، والسلع، والظنة، ودلما.

ونوّهت إلى فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاطّلاع على الشروط المقررة لكل مسابقة ضمن المنافسات المقررة، وكافة الإجراءات الأخرى.

من جهته توجّه حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي، بالشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه للرياضة والرياضيين والفعاليات المجتمعية في المنطقة، ما كان له أبلغ الأثر في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز الحراك المجتمعي، وتمكين الأندية من تنظيم بطولات نوعية تسهم في اكتشاف المواهب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية.