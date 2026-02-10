الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
النسخة الـ 6 من كأس العرب للتايكواندو تتوج الأبطال ببصمة النجاح

النسخة الـ 6 من كأس العرب للتايكواندو تتوج الأبطال ببصمة النجاح
11 فبراير 2026 00:25

الفجيرة (وام)
اختتمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، منافسات النسخة السادسة من كأس العرب للتايكواندو لتودع إمارة الفجيرة الأبطال والبطلات بعد ختام حافل بالتتويج والإنجازات.
وأُقيمت البطولة المصنفة من عيار G1 في صالة مجمع زايد الرياضي، وشهدت في يومها الأخير أجواء تنافسية قوية، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدول العربية ضمن فئة الناشئين والناشئات، وسط حضور جماهيري استمتع بالأداء المميز والنزالات الحاسمة، التي حسمت سباق الميداليات.
وأسفرت نتائج اليوم الختامي بفئة الذكور وضمن وزن تحت 33 كجم عن فوز السعودي خالد عسيري بالميدالية الذهبية
فيما نال مواطنه مشاري القاياسي الفضة.
وفي وزن تحت 41 كجم نال الذهبية مؤيد تميم والبحريني خالد الحدي الفضية، وبوزن تحت 45 كجم حصد الذهبية عمر البريكي (البحرين) والفضية يامن أبو عامود (الأردن) .
وضمن وزن تحت 49 كجم نال الذهبية أسامة اليزيدي (اليمن) والفضية مالك لطفي (مصر)، في وزن تحت 53 كجم حصد الذهبية جريس خوري (لبنان) والفضية أيوز كروز (قطر)، وضمن وزن تحت 57 كجم نال الذهبية ماجد أبو شبانة (الأردن) والفضية حمدي ياسيني (تونس).
وفي وزن تحت 61 كجم نال الذهبية عيد الماجد (السعودية) والفضية سند رحال (الأردن)، بينما شهد وزن تحت 65 كجم حصد المصري محمد الحسيني ااذهبية، ونال الفضية أسامة أبو عامود (الأردن).
وبمنافسات وزن فوق 65 كجم نال الذهبية ساهند شمس الدين (العراق) والفضية كرم الطعاني (الأردن).
وبفئة الإناث وضمن وزن تحت 29 كجم نالت الذهبية ريم يوسف والفضية سلمى دميري .
وحصدت الأردنية سارة الزعاتري ذهبية وزن تحت 33 كجم والفضية عليا الصريدي (الإمارات)، فيما نالت علياء المناصير ذهبية وزن تحت 37 كجم (الأردن) وذهبت الفضية لمواطنتها سارة الفروخ (الأردن).
وبوزن تحت 41 كجم نالت الذهبية ماريا الأنصاري (الإمارات) والفضية ملاك القنطاري (المغرب)، وفي وزن تحت 44 كجم نالت الذهبية عزة أسامة (الإمارات) والفضية بيسان خليل (الأردن)، أما وزن تحت 47 كجم فكانت الذهبية من نصيب ريتال غازي (الإمارات) والفضية رقية العمراني (المغرب).
وزن تحت 51 كجم فازت بالذهبية أسماء الزياني (المغرب) والفضية صالحة سعد (الإمارات)، وفي وزن تحت 55 كجم نالت الذهبية صوفيا طعمة (لبنان) والفضية رانيا النعيمي (الإمارات).
وفي وزن تحت 59 كجم نالت الذهبية جنى حسني (مصر) والفضية ريتال عبداللطيف (الإمارات)، وفي وزن فوق 59 كجم حصدت الذهبية بانا ملحم (الأردن) و الفضية فاطمة سعد (الإمارات).
وبذلك أسدل الستار على النسخة 6 من كأس العرب للتايكواندو، التي أكدت مكانة الفجيرة محطة رياضية عربية بارزة لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية.

