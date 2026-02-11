الفحيص الأردني بطل السلة في «عربية السيدات» للمرة الثالثة



علي معالي (الشارقة)

توج فريق الفحيص الأردني للمرة الثالثة على التوالي بكأس كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية السيدات، بفوزه على الأمل التونسي بنتيجة (88-59)، على صالة نادي البطائح بإمارة الشارقة في ختام منافسات البطولة التي سجلت أيضاً فوز الفتاة الكويتي على غاز الشمال العراقي (101-74)، والشارقة الرياضي للمرأة على الحالة البحريني (70-54).

ولعب فارق المواجهات المباشرة في تحديد باقي منصات التتويج، بعد أن تساوت فرق أندية الشارقة الرياضي للمرأة، والفتاة الكويتي، والآمل التونسي بالرصيد ذاته البالغ 10 نقاط، من أربعة انتصارات وهزيمتين، لتتقلد لاعبات الشارقة الميداليات الفضية، والفتاة الكويتي البرونزية، وتراجع الأمل التونسي للمركز الرابع، خصوصاً أن الشارقة الرياضي للمرأة كان قد فاز على الفتاة في الجولة الثانية بفارق 25 نقطة وبنتيجة (74-49)، قبل أن يفوز الفريق الكويتي على الآمل التونسي في الجولة الثالثة بفارق 24 نقطة وبنتيجة (83-59)، واكتفاء الأمل في الفوز على الإماراتيات في رابع الجولات بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (68-65).

بدوره أنهى فريق غاز الشمال العراقي منافسات السلة بالمركز الخامس برصيد ثماني نقاط من انتصارين وأربع هزائم، متفوقاً بفارق النقطة الواحدة عن خورفكان للمرأة الذي حل سادساً برصيد سبع نقاط من انتصارٍ وحيد وخمس هزائم، ولتنهي لاعبات الحالة البحريني المنافسات بالمركز السابع والأخير برصيد ست نقاط.

وكتبت لاعبات الفحيص الأردني سطر «الذهب» بتتويجهن للمرة الثالثة على التوالي، بعد مباراة قوية من الأردنيات أمام فريق «الأمل» التونسي، نجحت خلالها لاعبات الفحيص ضمان انتصارهن بنيلهن الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (21-2 و27-14)، فيما نالت لاعبات الأمل أفضلية طفيفة بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (20-19 و23-21) التي لم تكن كافية لهن بالعودة بالنتيجة.