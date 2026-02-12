الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مريم البلوشي: «ألعاب الماسترز» تعكس الروح الرياضية وقيم الضيافة الإماراتية

مريم البلوشي: «ألعاب الماسترز» تعكس الروح الرياضية وقيم الضيافة الإماراتية
12 فبراير 2026 08:34

معتصم عبدالله (أبوظبي)
مثّلت مريم البلوشي أول فريق إماراتي والوحيد للكرة الطائرة في دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إلى جانب دورها كسفيرة للبطولة، وقالت مريم في تصريحات لـ«الاتحاد»: «أشارك اليوم في دورة ألعاب الماسترز المفتوحة في أبوظبي ضمن منافسات الكرة الطائرة للسيدات، كجزء من الفريق الإماراتي الأول والوحيد في هذه الألعاب، كما تشرّفت بالمشاركة في فقرات حفل الافتتاح الرسمي للبطولة».
وأضافت: «أشعر بالفخر ويُشرّفني أن أكون حاضرة في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي، عاصمة الرياضة، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات حول العالم، حيث تضم الدورة أكثر من 25 ألف مشارك يتنافسون في 35 رياضة مختلفة، في منافسات الكرة الطائرة نشهد تنوعاً لافتاً في الأعمار والمستويات، مع لاعبات تجاوزت أعمارهنّ السبعين عاماً، وهو ما يعكس روح الرياضة الحقيقية التي لا تعرف عمراً».
وتابعت: «هذه المشاركة لا تقتصر على المنافسة الرياضية فقط، بل تمثّل فرصة للاحتكاك الثقافي والتعرف على شعوب العالم، وتعكس قيم الضيافة الإماراتية. ورغم محدودية عدد الفريق الإماراتي، فإن التفاعل الجماهيري والحضور المجتمعي يمنحاننا دافعاً كبيراً، ويؤكدان أن رسالتنا اليوم هي الترحيب بالعالم، وإبراز ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، فالرياضة تبقى الوسيلة الأصدق لتعزيز العلاقات وبناء جسور التواصل بين الشعوب».

أخبار ذات صلة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
«أبوظبي لرفع الأثقال»: لقاء نهيان بن زايد دافع كبير لمواصلة الإنجازات
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الكرة الطائرة
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©