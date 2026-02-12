مريم البلوشي: «ألعاب الماسترز» تعكس الروح الرياضية وقيم الضيافة الإماراتية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

مثّلت مريم البلوشي أول فريق إماراتي والوحيد للكرة الطائرة في دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إلى جانب دورها كسفيرة للبطولة، وقالت مريم في تصريحات لـ«الاتحاد»: «أشارك اليوم في دورة ألعاب الماسترز المفتوحة في أبوظبي ضمن منافسات الكرة الطائرة للسيدات، كجزء من الفريق الإماراتي الأول والوحيد في هذه الألعاب، كما تشرّفت بالمشاركة في فقرات حفل الافتتاح الرسمي للبطولة».

وأضافت: «أشعر بالفخر ويُشرّفني أن أكون حاضرة في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي، عاصمة الرياضة، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات حول العالم، حيث تضم الدورة أكثر من 25 ألف مشارك يتنافسون في 35 رياضة مختلفة، في منافسات الكرة الطائرة نشهد تنوعاً لافتاً في الأعمار والمستويات، مع لاعبات تجاوزت أعمارهنّ السبعين عاماً، وهو ما يعكس روح الرياضة الحقيقية التي لا تعرف عمراً».

وتابعت: «هذه المشاركة لا تقتصر على المنافسة الرياضية فقط، بل تمثّل فرصة للاحتكاك الثقافي والتعرف على شعوب العالم، وتعكس قيم الضيافة الإماراتية. ورغم محدودية عدد الفريق الإماراتي، فإن التفاعل الجماهيري والحضور المجتمعي يمنحاننا دافعاً كبيراً، ويؤكدان أن رسالتنا اليوم هي الترحيب بالعالم، وإبراز ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، فالرياضة تبقى الوسيلة الأصدق لتعزيز العلاقات وبناء جسور التواصل بين الشعوب».