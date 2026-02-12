9 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول من «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أضافت مريم الزيودي لاعبة منتخبنا لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية الثانية للإمارات، وذلك في اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى دبي 2026».

وحصلت الزيودي على المركز الأول في مسابقة رمى القرص لفئة «إف 40» بعد أن تفوقت على روعة التليلي بطلة تونس البارالمبية الحائزة على 3 ميداليات ذهبية في دفع الجلة ورمى القرص بالنسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، بعدما حلّت في المركز الثاني، فيما جاءت البريطانية جين راشيل ليك في المركز الثالث محققةً الميدالية البرونزية.

وحصل أبطال منتخبنا محمد المزروعي علي فضية 100 متر بفئة «تي 53» وسالم الشحي علي فضية 100 متر «تي 54».

ونالت سارة الجنيبي فضية رمى الرمح عن فئة «إف 33» وانتزع أحمد الحوسني فضية دفع الجلة فئة «إف 33».

كما فاز منتخبنا بميداليتين برونزيتين عن طريق محمد الكعبي في دفع الجلة «إف 36» وعيسى المزروعي دفع الجلة «إف 32».

وارتفع الرصيد الإجمالي إلي 9 ميداليات حيث كان محمد يوسف، لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم، قد افتتح الحصيلة الإماراتية بالذهبية الأولى في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، الفئة تي 34، بزمن قدره 15 ثانية، فيما جاء أحمد نواد ثالثاً، محققاً الميدالية البرونزية بنفس السباق.

وأعربت اللاعبة مريم الزيودي عن فخرها بالحصول على الميدالية الذهبية في هذا الحدث العالمي المهم، مشيرةً إلى أن رياضة أصحاب الهمم تلقى الدعم على كافة المستويات، وهو ما كان وراء وصولهم إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

وقالت: «الإنجاز يضاعف من مسؤوليتي من أجل تكرار المشهد وخصوصاً أن طريق الوصول إلى منصات التتويج في مثل هذه المحافل ليس سهلاً، مما يمثّل قوة دفع كبيرة لي وبقية زملائي اللاعبين من أجل خوض تحدي النسخة الجديدة للألعاب الآسيوية البارالمبية اليابان 2026، بروح الفوز بالميداليات».