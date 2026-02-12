«الإمارات» و«الذئاب» إلى نهائي الكأس الذهبية بالفوز على بنجاش وجهانجيري

دبي (الاتحاد)

تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الذهبية 2026، المقررة بعد غد السبت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، حيث يلاقي فريق ذئاب دبي باي ثيرا بقيادة حبتور الحبتور.

وكانت منافسات ختام الدور التمهيدي قد شهدت مباراتين جمعت الأولي بين فريق الإمارات وفريق بنجاش، والتي شهدت بداية مثيرة مع تقدم فريق بنجاش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أن فريق الإمارات نجح بالشوط الثاني في إحراز خمسة أهداف متتالية، قبل أن يشهد الشوط الثالث هدفين لكل فريق لينتهي بتقدم الإمارات بنتيجة 8 أهداف مقابل 5 أهداف.

وبذل بنجاش جهداً مضاعفاً ليستفيد من الضربات الجزائية ليدرك التعادل في نهاية الشوطين الرابع 10 مقابل 10، والخامس 12 مقابل 12 هدفاً ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً حسمه فريق الإمارات بهدف ذهبي خطف به سلفادور بطاقة التأهل إلى المباراة الختامية والعرس الذهبي.

وجمعت المباراة الثانية بين فريق «ذئاب دبي باي ثيرا» ونظيره جهانجيري، وخلالها كشّر الذئاب عن أنيابهم من بداية المباراة وأنهوا الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظلّوا على هذا المنوال طوال الأشواط الخمسة وسط محاولات مستميتة من محمد جهانجيري ورفاقه لإيقاف غاراتهم إلا أن جميع هذه المحاولات ذهبت مع الرياح، لتنتهي المباراة بتقدم «ذئاب دبي باي ثيرا» على بنجاش بعشرة أهداف مقابل سبعة أهداف.