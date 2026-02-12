مبابي يلامس التاريخ.. وبوشكاش ورونالدو العائق!

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل كيليان مبابي 82 هدفاً في أول 90 مباراة له مع ريال مدريد، وهو رقم لم يتجاوزه سوى فيرينك بوشكاش وكريستيانو رونالدو، حيث تفوق النجم الفرنسي في عدد الأهداف على هوجو سانشيز ودي ستيفانو والظاهرة رونالدو.

وكان فيرينك بوشكاش، هداف غزير الإنتاج، حيث سجل مع ريال مدريد 242 هدفاً في 262 مباراة، فيما سجل كريستيانو رونالدو 450 هدفاً خلال 9 سنوات قضاها في البرنابيو.

وبالعودة إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في أول 90 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل بوشكاش 96 هدفاً (بمعدل يزيد على هدف في المباراة الواحدة)، بينما سجل كريستيانو 86 هدفاً، وهو رقم قريب من ذلك المعدل المثالي لكن مبابي ليس بعيداً عنه، حيث سجل 82 هدفاً، ما يضعه بقائمة تاريخية لم يصل إليها إلا قلة مختارة.

وتقف أسماء لامعة خلف مبابي مثل الأسطورة دي ستيفانو (73 هدفاً)، وهوجو سانشيز (63 هدفاً)، ورود فان نيستلروي (62 هدفاً)، والظاهرة البرازيلية رونالدو (61 هدفاً).

ويعد هذا الرقم لافتاً للنظر إذا ما قورن بأرقام راؤول جونزاليس وكريم بنزيمة التي لم تتجاوز 40 هدفاً (أقل من النصف)، وبالنظر كذلك إلى الأرقام الأقل، مثل كارلوس سانتيانا (33 هدفاً)، وبريدراج مياتوفيتش (32 هدفاً، بطل كأس أوروبا السابعة)، أو أسطورة مثل إيميليو بوتراجينيو (28 هدفاً).

وفي هذا الموسم وحده، سجل مبابي 38 هدفاً، 23 منها في الدوري الإسباني، ما يجعله منافساً قوياً على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي مع هاري كين وإيرلينج هالاند.

ويمتلك لاعب ريال مدريد، صاحب القميص رقم 10,46 نقطة، أقل بنقطتين فقط من نجم بايرن ميونيخ، وأكثر بـ4 نقاط من العملاق النرويجي لاعب مانشستر سيتي.

وعندما وصل مبابي إلى البرنابيو في صيف عام 2024، كان فينيسيوس قد سجل 84 هدفاً بقميص الميرينجي منذ عام 2018. وفي عام ونصف العام فقط، سجل مبابي 52 هدفاً أكثر من البرازيلي (82 مقابل 30).

لكن الحقيقة أن شهية مبابي التهديفية لا تعرف حدوداً، ويتجلى ذلك في أنه على بعد 7 أهداف فقط من تحطيم رقمه القياسي في مسيرته الكروية الحافلة، بتسجيله 44 هدفاً في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان (2023-2024) وفي عامه الأول مع ريال مدريد، نادي أحلام طفولته (44 هدفاً أيضاً). إذا لم تعِق الإصابات مسيرته، سينهي مبابي الموسم بأفضل رصيد تهديفي شخصي له على الإطلاق.