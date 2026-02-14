27 ميدالية تضع منتخبنا «رابعاً» في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أحرز المنتخب الهندي لقب النسخة السابعة عشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى - دبي 2026»، التي اختتمت منافساتها على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة.

وتصدّر المنتخب الهندي جدول الترتيب بعد أن حصد 43 ميدالية، بواقع 16 ذهبية و13 فضية و14 برونزية، فيما حلّ المنتخب الكولومبي وصيفاً بعدد 20 ميدالية تضمنت 11 ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات، وجاء المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 20 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و12 فضية وبرونزيتين.

واختتم منتخبنا مشاركته في الحدث بالمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 27 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و12 برونزية، مضيفاً ثلاث برونزيات جديدة في اليوم الختامي عن طريق علي المهيري في «الصولجان» الفئة أف 32، وإنصاف النعيمي «دفع الجلة الفئة أف 34» وخديجة السويدي «دفع الجلة أف 37».

من ناحيته أشاد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، الذي شارك في تتويج الفائزين في اليوم الختامي، بدعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، والذي مكّنهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأشار إلى أن بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، مثّلت رسالة مجتمعية رسّخت مكانتها كحدث رياضي ومجتمعي رائد لتحقيق الغاية المبتغاة.

واختتم حديثه، مؤكداً أن تسابق الدول للمشاركة في بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم ليس بغريب، بعد أن تبوّأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية، محققةً النجاح تلو الآخر من نسخة لأخرى.