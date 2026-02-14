عجمان إلى «السابع» بخماسية خورفكان

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق عجمان على مضيفه خورفكان 5-2، في المباراة التي جرت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة، في المركز السابع، وتوقف خورفكان عند 18 نقطة، في المركز الثامن.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم عجمان 3-0، رغم سيطرة خورفكان في بداية المباراة مع انضباط لاعبي عجمان، ومن هجمة منظمة وبعد خطأ دفاعي واضح نجح وليد أزارو في خطف هدف التقدم في الدقيقة 24، عقب تمريرة مثالية من جيليرمي بيرو استغلها أزارو بشكل جيد بهدف البداية، وفي الدقيقة 29 أضاف وليد أزارو الهدف الثاني برأسية بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن، ومن نفس الجبهة اليمنى يسجل ليذييري سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل عجمان خطورته، ونجح ليذييري سيلفا في إضافة هدفه الثاني والرابع لعجمان من تمريرة جيدة من فيليمنجز، في الدقيقة 56، سجل أنس أمطيطش تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 79، وحاول خورفكان تقليص النتيجة حتى استطاع عبدالله الرفاعي تسجيل هدف خورفكان الأول في الدقيقة 83، وبعدها بخمس دقائق أضاف عبدالله الرفاعي الهدف الثاني في الدقيقة 88.