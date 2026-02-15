الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نخبة نجمات التنس يشاركن في النسخة الـ 26 من بطولة سوق دبي الحرة

نخبة نجمات التنس يشاركن في النسخة الـ 26 من بطولة سوق دبي الحرة
15 فبراير 2026 21:06

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأسترالية أيافا تعتزل التنس بعد تلقّيها تهديدات بالقتل
تأهل إيالا وفرنانديز وبيليك إلى الدور الثاني في بطولة سوق دبي الحرة


أعربت 16 نجمة مشاركة في النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات عن فخرهن بالمشاركة في المنافسات التي انطلقت، اليوم، وتستمر حتى 21 فبراير الجاري على استاد سوق دبي الحرة للتنس.
وتضم قائمة المشاركات 16 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة في العالم، و33 لاعبة من بين أفضل 40، من بينهن بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة الثالثة عالمياً إلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة عالمياً كوكا جوف، وحاملة لقب دبي 2025 ميرا أندرييفا.
وأعربت إلينا ريباكينا عن حماسها للعودة إلى دبي، مؤكدة أن أجواء المدينة تمنحها شعوراً بالراحة خلال التحضيرات للمنافسات. وقالت المصنفة الثالثة عالمياً، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة المنظمة اليوم، إنها قضت الأيام الماضية في التدريب والحفاظ على تركيزها، مشيرة إلى أن الجدول المزدحم عقب بطولتي أستراليا المفتوحة والدوحة لم يمنحها فرصة الاحتفال باللقب الكبير إلا لفترة قصيرة.
وأضافت أن أفضل أرضية تناسب أسلوب لعبها بعد الملاعب العشبية هي الملاعب الصلبة، مؤكدة أنها تحقق نتائج جيدة على مختلف الأسطح، لكنها تميل إلى الأسطح الأسرع، بما يتوافق مع أسلوبها الهجومي. وأوضحت أن هدفها هذا الموسم لا يقتصر على الفوز بالبطولات الكبرى، بل يشمل كذلك التقدم في التصنيف العالمي، معربة عن رغبتها في الاقتراب من المراكز الأولى والمنافسة على الصدارة، ومشددة على أهمية العمل المستمر والتطوير اليومي للحفاظ على مستوى الأداء.
وأكدت ميرا أندرييفا، حاملة لقب نسخة 2025، جاهزيتها للدفاع عن لقبها، معربة عن سعادتها بالعودة إلى دبي وخوض المنافسات مجدداً أمام الجماهير التي ساندتها في النسخة الماضية. وقالت إن مهمتها لن تكون سهلة في ظل اختلاف الظروف من موسم إلى آخر، مشيرة إلى أنها ستبذل أقصى ما لديها للحفاظ على لقبها، لا سيما أنها تخوض البطولة للمرة الأولى بصفتها البطلة الحالية، وهو ما يمثل تجربة جديدة بالنسبة لها.
وأوضحت أن هدفها هذا الموسم يتمثل في التطور كلاعبة وعلى الصعيد الشخصي، إلى جانب السعي للفوز بالألقاب، معربة عن طموحها في التأهل إلى نهائيات رابطة اللاعبات المحترفات في فئة الفردي. كما أشادت بالدعم الجماهيري الذي حظيت به في النسخة الماضية، مؤكدة أن الحفاوة والروح الرياضية للجماهير شكلتا مصدر دافع إضافي لها، وأنها تسعى لأن تكون مصدر إلهام للأجيال الصاعدة في عالم التنس.
أما كوكا جوف، المصنفة خامسة عالمياً، فأكدت استعدادها التام للمشاركة، مشيرة إلى أنها تتطلع للاستمتاع بالمنافسات دون وضع توقعات محددة، وأن الجدول الحالي الذي يأتي مباشرة بعد بطولة أستراليا المفتوحة يمثل تحدياً للعديد من اللاعبات.

التنس
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
بطولة دبي الدولية للتنس
كوكو جوف
إيلينا سفيتولينا
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©