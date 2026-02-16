الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

15 بطولة وفعالية في دورة الألعاب الحكومية بعجمان

15 بطولة وفعالية في دورة الألعاب الحكومية بعجمان
16 فبراير 2026 13:30

عجمان (وام)
عقدت اللجنة العليا المنظمة لـ«دورة الألعاب الحكومية - عجمان»، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق النسخة السادسة من الحدث الرياضي مع أول أيام شهر رمضان المبارك، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وجرى الاجتماع برئاسة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عبدالعزيز عبدالله، مدير البطولات والبرامج، إلى جانب مشاركة كافة مشرفي البطولات.
كما تم استعراض الجاهزية التنظيمية والفنية، ومناقشة الخطط التشغيلية الخاصة بالبطولات والفعاليات المصاحبة، إلى جانب مراجعة أدوار فرق العمل واللجان المختصة، بما يضمن انطلاقة سلسة تعكس المكانة المتنامية للدورة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية الرمضانية في الإمارة.
وأكدت اللجنة العليا حرصها على تقديم نسخة استثنائية هذا العام، تجمع بين التنافس الرياضي وروح الشهر الفضيل، وتعزز مفاهيم الرياضة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية، وترسّخ قيم العمل الجماعي والتواصل الإيجابي بين موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على اكتمال الاستعدادات لإقامة 15 بطولة وفعالية رياضية ومجتمعية، تشمل مسابقات جماعية وفردية وبرامج مخصّصة للسيدات وفعاليات إنسانية ومجتمعية، بما يعكس اتساع نطاق الدورة وتنوعها، ويعزّز حضورها كمنصة رياضية جامعة خلال الشهر المبارك.
وثمّنت اللجنة الدعم المتواصل من الشركاء والرعاة والجهات الداعمة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثّل ركيزةً أساسية في استدامة البطولة وتطورها عاماً بعد عام، ويعكس اهتمام إمارة عجمان بتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.
وأكد الاجتماع أن انطلاقة الدورة في أول أيام رمضان تمثّل رسالة رمزية تجمع بين الرياضة والقيم الاجتماعية، في أجواء تنافسية تتسم بالروح الرياضية والتلاحم المجتمعي.

