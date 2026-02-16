المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق 26 فبراير

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق في السادس والعشرين من فبراير الجاري بميدان الوثبة في أبوظبي المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفئة الحقايق.

ويشهد المهرجان، الذي تستمر منافساته حتى الأول من مارس القادم، مشاركة كبيرة لملّاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزّز استدامة الفعاليات التراثية الأصيلة.

ويمثّل المهرجان الختامي في الوثبة، والذي ينظّمه اتحاد سباقات الهجن، أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات عبر 46 عاماً من النجاحات، امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهحن عام 1980، وتشهد النسخة الـ «47» إقامة 70 شوطاً لفئة الحقايق الشرايا والإنتاج، بداية بمنافسات الحقايق وأشواط الفترة المسائية من خلال 20 شوطاً مع جوائز نقدية قيمة للفائزين.

وتُدشّن المهرجان رموز الحقايق لمسافة 4 كلم، للتنافس على 20 شوطاً والبداية مع الحقايق الأبكار المفتوح، بجائزة عبارة عن كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني للحقايق الجعدان المفتوح يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون درهم، وتتواصل المنافسات في اليوم الثالث للإنتاج والمنتجين مع 18 شوطاً توزّعت بين الأبكار والجعدان.

وسيشهد المهرجان 12 شوطاً للإنتاج والمنتجين عبر منافسات كأس الحقايق الأبكار الإنتاج، وتم تخصيص كأس ومليون ونصف المليون درهم لصاحب المركز الأول، بينما يحصل الفائز بالشوط الثاني على شداد ومليون درهم.



سلطان بن حمدان: دعم القيادة يعزز الريادة

أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2026» مهرجان تراثي كبير، ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تحظى به سباقات الهجن، من خلال المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة الإعلان عن انطلاق المهرجان: إن سباقات الهجن تمضي بنجاح كبير امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث، وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي كان له أثره الكبير في النجاح الكبير عبر مختلف الأنشطة والسباقات والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه، ما زاد من التنافس في السباقات، منوهاً إلى توجيهات سموه المستمرة بتوفير كافة الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام. وقال معاليه: إن «درة المهرجانات» الخليجية وأعرقها أكمل 46 عاماً من النجاحات، وهذا ما يدفعهم للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم الملاك، الذين يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

ورحب بجميع الملاك الذين سيشاركون في المهرجان من أبناء الدولة والأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، لاسيما أن المهرجان يواصل دوره وأهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن الأشقاء، والتأكيد على أن الفوز الحقيقي يتمثل في هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن في تعزيز التآخي والتقارب بين الجميع.

وأثنى معاليه على دور اللجنة المنظمة مشيراً إلى التحدي الذي ينتظرها في إنجاح الحدث هذا العام، وأشاد بجهودها في المهرجانات السابقة والتي أكدت روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة كافة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل ودوره المميز في التنظيم بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.