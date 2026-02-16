الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تسجّل أول حضور أولمبي شتوي في ميلانو – كورتينا 2026

الإمارات تسجّل أول حضور أولمبي شتوي في ميلانو – كورتينا 2026
16 فبراير 2026 18:30

 

دبي (الاتحاد)

سجّلت دولة الإمارات محطة تاريخية جديدة في مسيرتها الرياضية، بمشاركتها الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا دامبيزو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 2900 رياضي يتنافسون على 114 مجموعة ميداليات في ثماني رياضات و16 اختصاصاً.
وشاركت بيرا هودسون، لاعبة منتخب الإمارات للتزلج، في منافسات التزلج الألبي للسيدات، حيث حققت زمناً قدره 1:08.1 دقيقة في الجولة الأولى، وتُعتبر هذه الفئة من أصعب فئات التزلج المدرجة ضمن منافسات هذه الدورة، والتي تتطلب مهارات متفوقة في الانعطاف السريع.
وشهدت المنافسات تتويج الإيطالية فيديريكا بريجنون بالميدالية الذهبية، فيما أحرزت السويدية سارة هيكتور الميدالية الفضية، وجاءت النرويجية سارة لويز رينغستاد في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.
ومن المقرر أن تواصل بيرا هودسون مشاركتها في منافسات التزلج المتعرج يوم الأربعاء المقبل على مضمار توفاني في كورتينا دامبيزو.
كما خاض أليكساندير استريجي، لاعب منتخب الإمارات للتزلج، منافسات التزلج الألبي للرجال بمشاركة 96 لاعباً، مؤكداً حضور الإمارات في فئتي الرجال والسيدات ضمن هذا الحدث الأولمبي العالمي.
وأكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، قائلاً: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 لتؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة الرياضات الشتوية على الصعيد الدولي، وإبراز الكفاءات الوطنية في مختلف الألعاب، كما نفخر بأن تكون دولة الإمارات ضمن فئة التزلج المتعرّج (المتوسط) للسيدات في هذه الدورة، وهي تُعتبر محطة فارقة في تاريخ الرياضات الشتوية في دولة الإمارات».
وأعربت بيرا هودسون عن سعادتها بمشاركتها في منافسات التزلج الألبي للسيدات، وأضافت: «فخورة بتمثيل دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي، الانتماء يرتبط بالالتزام والعمل الجاد والسعي الدائم للتطور، وارتداء شعار الدولة مسؤولية كبيرة أعتزّ بها، وأتطلّع إلى تقديم أفضل مستوى يعكس حجم الثقة والدعم الذي حظيت به».
وقال إبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية: «مشاركة فريق الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 تعكس التزام الدولة بتطوير الرياضات الشتوية رغم التحديات المناخية، وتأتي ثمرة لبرامج إعداد وتدريب متقدمة لتعزيز جاهزية الرياضيين للمنافسة الدولية»، مؤكداً أن تمثيل اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية مسؤولية وطنية تجسّد نهج الدولة في تحقيق التقدم وصناعة الإنجازات وترسيخ حضورها على الساحة العالمية.
بدوره، قال أليكساندير استريجي إن بدايته في رياضة التزلج كانت من داخل الدولة، مضيفاً: تعلمت التزلّج هنا في الإمارات، ومنها بدأت رحلتي. كبرتُ على قيم الالتزام والاحترام، وأدركتُ أن تمثيل الإمارات مسؤولية وفخر. هذه المشاركة الأولمبية قصة بدأت من هنا.

