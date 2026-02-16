الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الشارقة يتوقف عند النقطة 8 بالخسارة من ناساف في «نخبة آسيا»

16 فبراير 2026 23:03

 
علي معالي (الشارقة)

خسر فريق الشارقة أمام ناساف الأوزبكي 1-2، في الجولة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعبه بالإمارة الباسمة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط فقط، ويقترب من وداع البطولة، فيما رفع ناساف رصيده إلى 4 نقاط.
قدم الشارقة شوطاً أول ضعيفاً للغاية وكانت هجماته قليلة مقارنة بالفريق الأوزبكي الذي أظهر مستوى جيد، وكان في مقدوره الخروج فائزاً بثلاثة أهداف على الأقل، لولا تألق عادل الحوسني والذي تصدى لعدد من الهجمات الخطيرة، وكان هدف ناساف الأول في الدقيقة 30 عن طريق بوبور عبدخليقوف، تأكيد على سيطرتهم على المجريات وخطورتهم من البداية، وسط غياب كبير من جميع لاعبي الشارقة باستثناء المتألق عادل الحوسني.
وفي الشوط الثاني ورغم قيام البرتغالي خوسيه مورايس بإجراء تغييرات عدة، هاجم الشارقة وبدأ في التهديد الفعلي لمرمى ناساف بعد الدقيقة 65، ثم كانت الدقيقة بمثابة تعديل النتيجة بعد هدف كايو لوكاس من ضربة جزاء، ورغم الهدف لم يكن الشارقة في حالته الطبيعية ليودع «الملك» البطولة، واستطاع ناساف إضافة الهدف الثاني وسط تراخي وعدم تركيز من مدافعي الشارقة عن طريق ديور بك عبدالناصر في الدقيقة 87.

الشارقة
ناساف
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
