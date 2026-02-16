الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
غانم الهاجري: الفعاليات التراثية في ألعاب الماسترز رسالة حضارية للعالم

16 فبراير 2026 23:01


أبوظبي (وام)
أكد غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، أن إدراج الرياضات التراثية مثل التبة والهجن والغوص والفروسية والصقور، في ألعاب الماسترز«أبوظبي 2026»، رسالة حضارية من دولة الإمارات بتقديم تراثها الوطني الأصيل إلى العالم، لاسيما مع المشاركة الكبيرة لرياضيين من خارج الدولة في هذه الفعاليات.
وعبر وكيل وزارة الرياضة، عن سعادته بالمشاركة مساء أمس في سباق القدرة للماسترز لمسافة 40 كيلومتراً بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مشيراً إلى أن «ألعاب الماسترز» منحت الجميع من داخل الدولة وخارجها فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة، من خلال فعاليات مجتمعية، بما يجعل الرياضة أسلوب حياة في دولة الإمارات، لبناء مجتمع رياضي، وتحقيق أهداف هذه الاستضافة على كافة المستويات الرياضية والسياحية.
ونوه إلى أن المشاركة الكبيرة في سباق القدرة «أثلجت الصدر»، من خلال التفاعل الواسع على مستوى الرجال والسيدات، بما يعزز نجاح ألعاب الماسترز، وامتداد أثرها إلى حدث سنوي لممارسة الرياضة عبر مختلف فئات المجتمع، لتحقيق نتائجها الإيجابية في استدامة ممارسة الرياضة.
ووصف الهاجري «ألعاب الماسترز» بأنها مناسبة عالمية حظيت دولة الإمارات باستضافتها لثقة العالم في قدراتها المتكاملة، وبنيتها التحتية الحديثة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة بعد اختتام الألعاب أمس أكدت النجاح التنظيمي والفني الاحترافي للفعاليات بأفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن دولة الإمارات أقرت استراتيجية الرياضة حتى عام 2031، وقامت وزارة الرياضة بتعميمها على المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والجهات الرياضية الأخرى، واللجان المعنية بالرياضة، مشيراً إلى الجهود التشاركية لمجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وتقدير الوزارة لهذه الجهود والتي تعد الأساس في تنظيم العمل الرياضي في دولة الإمارات.

