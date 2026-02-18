نجم ليكرز في قبضة الشرطة

لندن(رويترز)

​قال مصادر مطلعة إن الشرطة ألقت القبض على دياندري أيتون، لاعب لوس أنجلوس ليكرز ⁠المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ​أمس الثلاثاء في مطار ​ليندن ‌بندلينج الدولي في جزر الباهاما، ⁠لحيازته ​كمية صغيرة من الماريجوانا.

وأضاف المصادر أن أيتون، وهو من مواليد جزر الباهاما، تم توقيفه واحتجازه بعد ‌العثور على الماريجوانا بحوزته. لكن محامي ‌اللاعب، ديفارد فرنسيس، قال لرويترز إنه لم يتم القبض عليه رسمياً، بل ​جرى احتجازه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.

وقال فرنسيس "رأى المحققون أن الكمية الصغيرة جداً من الماريجوانا لم تكن في حقيبة دياندري، ‌لكنهم استكملوا تحقيقاتهم وأطلقوا ​سراحه على الفور".

وأضاف أن الماريجوانا كانت في حقيبة شخص آخر. ولم ترد شرطة جزر الباهاما ولا فريق ​ليكرز على ‌طلبات ⁠للتعليق.

وعلى ‌الرغم من أن ‌الأرخبيل اتخذ خطوات لتقنين الماريجوانا للاستخدامات الطبية والدينية، فإن ⁠المخدر لا يزال غير قانوني ​في جزر الباهاما. وكان أيتون قد انضم إلى ليكرز الصيف الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، بعد أن لعب سابقاً مع فريقي فينكس صنز وبورتلاند ​تريل بليزرز.