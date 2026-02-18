الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم ليكرز في قبضة الشرطة

نجم ليكرز في قبضة الشرطة
18 فبراير 2026 11:52

لندن(رويترز)
​قال مصادر مطلعة إن الشرطة ألقت القبض على دياندري أيتون، لاعب لوس أنجلوس ليكرز ⁠المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ​أمس الثلاثاء في مطار ​ليندن ‌بندلينج الدولي في جزر الباهاما، ⁠لحيازته ​كمية صغيرة من الماريجوانا.
وأضاف المصادر أن أيتون، وهو من مواليد جزر الباهاما، تم توقيفه واحتجازه بعد ‌العثور على الماريجوانا بحوزته. لكن محامي ‌اللاعب، ديفارد فرنسيس، قال لرويترز إنه لم يتم القبض عليه رسمياً، بل ​جرى احتجازه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.
وقال فرنسيس "رأى المحققون أن الكمية الصغيرة جداً من الماريجوانا لم تكن في حقيبة دياندري، ‌لكنهم استكملوا تحقيقاتهم وأطلقوا ​سراحه على الفور".
وأضاف أن الماريجوانا كانت في حقيبة شخص آخر. ولم ترد شرطة جزر الباهاما ولا فريق ​ليكرز على ‌طلبات ⁠للتعليق.
وعلى ‌الرغم من أن ‌الأرخبيل اتخذ خطوات لتقنين الماريجوانا للاستخدامات الطبية والدينية، فإن ⁠المخدر لا يزال غير قانوني ​في جزر الباهاما. وكان أيتون قد انضم إلى ليكرز الصيف الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، بعد أن لعب سابقاً مع فريقي فينكس صنز وبورتلاند ​تريل بليزرز.

أخبار ذات صلة
نجم كرة السلة الألماني فرانز فاجنر يتعرض لإصابة جديدة
تألق جونسون وليلارد ونيكس في مهرجان كل النجوم لدوري السلة الأميركي
لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©