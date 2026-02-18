الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات تنطلق غداً

بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات تنطلق غداً
18 فبراير 2026 21:54


دبي (وام)
تنطلق يوم غدٍ، مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، حيث يلتقي شباب الأهلي ضيفه دبا الحصن في صالة النادي في النهدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفي اليوم التالي، تُقام مباراتان ضمن المجموعة الأولى، حيث يستضيف خورفكان فريق البطائح في صالة النادي، بينما يلعب الإقامة وشؤون الأجانب - دبي مع اليرموك على ملعب صالة اتحاد الكرة في الخوانيج.
ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وأكد إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، أن بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات أصبحت جزءاً مهماً من روزنامة مسابقات «كرة الصالات» المحلية، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تطويرها بما يخدم مسيرة اللعبة ويعزز حضورها.
وقال: «يولي اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً بكرة قدم الصالات، ويتيح تنظيم النسخة الثامنة من البطولة فرصة تقديم مستويات تعكس تطور اللعبة في الدولة، ونحن نعمل على إنجاح بطولاتنا وضمان تنظيمها بأعلى المعايير».

أخبار ذات صلة
أجندة رمضانية حافلة بالبطولات والفعاليات المجتمعية
8 فرق تشارك في بطولة النحوة الرمضانية
كرة الصالات
الدورات الرمضانية
اتحاد الكرة
دوري الصالات
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©