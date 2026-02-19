دبي للتنس.. بيجولا وأنيسيموفا إلى نصف النهائي وأندرييفا تودع

دبي (الاتحاد)

تتجه منافسات أسبوع بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة للتنس هذا العام نحو ختام ملحمي، بعدما حجزت لاعبتان من صاحبات التصنيف المتقدم مقعديهما في الدور نصف النهائي المقرر غداً، عقب مواجهات ماراثونية حافلة بالإثارة على الملعب الرئيسي اليوم.

وفي ربع نهائي شهد ثلاث مواجهات من أصل أربع جمعت لاعبات يلتقين للمرة الأولى، افتتحت الدنماركية كلارا تاوسون، وصيفة نسخة العام الماضي، المنافسات بمواجهة المصنفة الرابعة في البطولة الأميركية جيسيكا بيجولا.

وقبل انطلاق اللقاء، لم تكن أي من اللاعبتين قد خسرت مجموعة واحدة في دبي هذا العام، وهو ما انعكس في البداية القوية للمباراة، حيث تبادلتا الضربات الأرضية القوية من الخط الخلفي، وبعد أكثر من 40 دقيقة من التنافس المتكافئ، كان كسر إرسال واحد كافياً لمنح بيجولا المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

لكن المجموعة الثانية شهدت تحولاً واضحاً في مجريات اللقاء، إذ استعادت تاوسون أسلوبها الهجومي الحاسم. وتعد هذه اللاعبة واحدة من أبرز المواهب الصاعدة بعدما حطمت رقم بطلة دبي 2011 كارولين فوزنياكي كأصغر فائزة ببطولة الدنمارك، قبل أن تصبح أول لاعبة دنماركية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات.

ومع الرياح المتقاطعة التي أثرت على أجواء الملعب الرئيسي، رفعت اللاعبة الدنماركية من مستوى المخاطرة ونجحت في تحسين دقتها، لتكسر إرسال بيجولا مرتين متتاليتين وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-2، معادلة النتيجة في المباراة.

واستمرت المجموعة الفاصلة متكافئة مع نجاح كلا اللاعبتين في الحفاظ على أشواط إرسالهما حتى التعادل 3-3، قبل أن تحقق بيجولا كسر الإرسال الحاسم في الشوط السابع وتتقدم في النتيجة. وبعد تبادل الحفاظ على الإرسال، أغلقت الأميركية المباراة لصالحها لتبلغ الدور نصف النهائي، وتضمن جائزة مالية لا تقل عن 197 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 390 نقطة في التصنيف العالمي.

وستواجه بيجولا في نصف النهائي المصنفة الثانية في البطولة والسادسة عالمياً أماندا أنيسيموفا، بعدما حققت فوزاً مثيراً بنتيجة 2-6 و7-5 و7-6 (4) على حاملة اللقب والمصنفة الخامسة في البطولة ميرا أندرييفا، في مواجهة حافلة بالإثارة استمرت قرابة 160 دقيقة.

وفي ثاني مواجهة فقط بين اللاعبتين، بعدما تفوقت أنيسيموفا على أندرييفا بثلاث مجموعات في ميامي العام الماضي، قدمت اللاعبتان واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن، حيث شهد اللقاء مزيجاً من القوة واللمسة الفنية واختيارات الضربات المتقنة وتبادلات طويلة حافلة باللحظات العالمية، كما هو متوقع عند مواجهة اثنتين من المصنفات الخمس الأوائل في البطولة.

وبعد تقاسم المجموعتين الأوليين، اشتدت المنافسة في المجموعة الحاسمة، حيث تقدمت أندرييفا 3-1 قبل أن تقلب أنيسيموفا النتيجة وتتقدم 5-4. وردت أندرييفا مجدداً لتصل بالمباراة إلى التعادل 6-6، لكن أنيسيموفا حسمت المواجهة في شوط كسر التعادل، منهيةً حملة دفاع البطلة ومؤكدة مواجهة نصف نهائي أمريكية خالصة أمام بيجولا.