الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي للتنس.. بيجولا وأنيسيموفا إلى نصف النهائي وأندرييفا تودع

دبي للتنس.. بيجولا وأنيسيموفا إلى نصف النهائي وأندرييفا تودع
19 فبراير 2026 22:15

دبي (الاتحاد)
تتجه منافسات أسبوع بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة ضمن بطولات سوق دبي الحرة للتنس هذا العام نحو ختام ملحمي، بعدما حجزت لاعبتان من صاحبات التصنيف المتقدم مقعديهما في الدور نصف النهائي المقرر غداً، عقب مواجهات ماراثونية حافلة بالإثارة على الملعب الرئيسي اليوم.
وفي ربع نهائي شهد ثلاث مواجهات من أصل أربع جمعت لاعبات يلتقين للمرة الأولى، افتتحت الدنماركية كلارا تاوسون، وصيفة نسخة العام الماضي، المنافسات بمواجهة المصنفة الرابعة في البطولة الأميركية جيسيكا بيجولا.
وقبل انطلاق اللقاء، لم تكن أي من اللاعبتين قد خسرت مجموعة واحدة في دبي هذا العام، وهو ما انعكس في البداية القوية للمباراة، حيث تبادلتا الضربات الأرضية القوية من الخط الخلفي، وبعد أكثر من 40 دقيقة من التنافس المتكافئ، كان كسر إرسال واحد كافياً لمنح بيجولا المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.
لكن المجموعة الثانية شهدت تحولاً واضحاً في مجريات اللقاء، إذ استعادت تاوسون أسلوبها الهجومي الحاسم. وتعد هذه اللاعبة واحدة من أبرز المواهب الصاعدة بعدما حطمت رقم بطلة دبي 2011 كارولين فوزنياكي كأصغر فائزة ببطولة الدنمارك، قبل أن تصبح أول لاعبة دنماركية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات.
ومع الرياح المتقاطعة التي أثرت على أجواء الملعب الرئيسي، رفعت اللاعبة الدنماركية من مستوى المخاطرة ونجحت في تحسين دقتها، لتكسر إرسال بيجولا مرتين متتاليتين وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-2، معادلة النتيجة في المباراة.
واستمرت المجموعة الفاصلة متكافئة مع نجاح كلا اللاعبتين في الحفاظ على أشواط إرسالهما حتى التعادل 3-3، قبل أن تحقق بيجولا كسر الإرسال الحاسم في الشوط السابع وتتقدم في النتيجة. وبعد تبادل الحفاظ على الإرسال، أغلقت الأميركية المباراة لصالحها لتبلغ الدور نصف النهائي، وتضمن جائزة مالية لا تقل عن 197 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 390 نقطة في التصنيف العالمي.
وستواجه بيجولا في نصف النهائي المصنفة الثانية في البطولة والسادسة عالمياً أماندا أنيسيموفا، بعدما حققت فوزاً مثيراً بنتيجة 2-6 و7-5 و7-6 (4) على حاملة اللقب والمصنفة الخامسة في البطولة ميرا أندرييفا، في مواجهة حافلة بالإثارة استمرت قرابة 160 دقيقة.
وفي ثاني مواجهة فقط بين اللاعبتين، بعدما تفوقت أنيسيموفا على أندرييفا بثلاث مجموعات في ميامي العام الماضي، قدمت اللاعبتان واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن، حيث شهد اللقاء مزيجاً من القوة واللمسة الفنية واختيارات الضربات المتقنة وتبادلات طويلة حافلة باللحظات العالمية، كما هو متوقع عند مواجهة اثنتين من المصنفات الخمس الأوائل في البطولة.
وبعد تقاسم المجموعتين الأوليين، اشتدت المنافسة في المجموعة الحاسمة، حيث تقدمت أندرييفا 3-1 قبل أن تقلب أنيسيموفا النتيجة وتتقدم 5-4. وردت أندرييفا مجدداً لتصل بالمباراة إلى التعادل 6-6، لكن أنيسيموفا حسمت المواجهة في شوط كسر التعادل، منهيةً حملة دفاع البطلة ومؤكدة مواجهة نصف نهائي أمريكية خالصة أمام بيجولا.

أخبار ذات صلة
جوف وسفيتولينا تضربان موعداً نارياً في نصف نهائي «دبي للتنس»
إيالا تضرب موعداً نارياً مع جوف بربع نهائي دبي للتنس
بطولة دبي للتنس
جيسيكا بيجولا
كارولين فوزنياكي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©