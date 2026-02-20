السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
سجل مورينيو التدريبي مع 10 أندية.. بورتو الأفضل وروما الأسوأ!

20 فبراير 2026 14:47

معتز الشامي (أبوظبي)
بدأت مسيرة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو التدريبية المتميزة في بنفيكا البرتغالي، بعد أن حل محل يوب هاينكس لفترة وجيزة لم تتجاوز 10 مباريات عام 2000، قبل أن يصبح اسماً لامعاً بعد فوزه بلقبين أوروبيين متتاليين مع بورتو.
وخاض المدرب البرتغالي البالغ من العمر 63 عاماً، 1229 مباراة، خلال مسيرته الممتدة منذ عام 2000 مع 10 أندية مختلفة. فما هو ترتيب نقاط جوزيه مورينيو مع كل ناد؟.
كان أفضل سجل لمورينيو، كما هو متوقع، مع بورتو البرتغالي. فقد فاز المدرب في 91 مباراة من أصل 127 مباراة قادها، بمعدل 2.32 نقطة في المباراة الواحدة، متوجاً بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.
وكانت فترة مورينيو مع ريال مدريد ثاني أنجح فتراته من حيث معدل النقاط في المباراة الواحدة (2.30) في 178 مباراة، على الرغم من عدم فوزه بدوري أبطال أوروبا.
وقد رفع "المدرب الاستثنائي" الكأس الأغلى في كرة القدم للأندية مع إنتر ميلان عام 2010، ويحتل معدل نقاطه في المباراة الواحدة مع النيراتزوري المركز الثالث (2.12) في 108 مباريات.
ويتفوق معدل نقاط مورينيو في المباراة الواحدة مع تشيلسي (2.11) في 321 مباراة، وفناربخشة التركي (2.02) في 62 مباراة، على معدله في مانشستر يونايتد (1.97) في 144 مباراة، وبنفيكا (1.97) في 24 مباراة، وتوتنهام (1.77) في 86 مباراة، أما أدنى معدل نقاط له فكان مع ليريا البرتغالي (1.70) في 20 مباراة، وروما الإيطالي (1.70) في 138 مباراة، لكنه لا يزال يحظى بمكانة البطل في روما بعد أن قادهم إلى أول لقب أوروبي في تاريخهم بالفوز بدوري المؤتمر.

