«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية

«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية
20 فبراير 2026 18:45

فيصل النقبي (خورفكان)
شهدت انطلاقة النسخة الثامنة عشرة من بطولة الشرق الرمضانية لكرة القدم، إثارة مبكرة في مباريات الافتتاح، التي أقيمت وسط حضور جماهيري مميز وأجواء تنافسية، عكست قيمة الحدث ومكانته في أجندة الفعاليات الرياضية الرمضانية بالمنطقة.
وتمكن فريق النسور من تحقيق فوز مستحق على فريق الشرق بنتيجة 3-1، في لقاء شهد أفضلية واضحة للنسور، من حيث التنظيم والفاعلية الهجومية، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة ويبعث برسالة مبكرة لمنافسيه في المجموعة.
وفي المباراة الثانية، تجاوز فريق المتعة نظيره العقرب بنتيجة 2-1، في مواجهة اتسمت بالندية والحماس حتى دقائقها الأخيرة، حيث حسم المتعة اللقاء بفضل تركيز لاعبيه واستثمار الفرص المتاحة، ليبدأ البطولة بانتصار مهم يعزز حظوظه في المنافسة.
وتتواصل مباريات البطولة بمشاركة 12 فريقاً موزعين على ثلاث مجموعات، حيث تتصاعد حدة المنافسة تدريجياً مع سعي الفرق لبلوغ الأدوار الإقصائية وصولاً إلى النهائي المنتظر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

