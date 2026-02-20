السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»

شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
20 فبراير 2026 19:15

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، مستعرضةً أحدث تقنياتها التدريبية عبر منصتها الرقمية، التي تتيح سيناريوهات متطورة قائمة على تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة التفاعلية.
وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن مشاركة شرطة أبوظبي في فعاليات ألعاب الماسترز، تُعدّ فرصة لتعزيز الحضور المؤسسي على الساحة الرياضية الدولية، وإبراز الابتكارات التقنية في التدريب، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات المحاكاة والتدريب التفاعلي الرياضي.
وأوضح العقيد راشد سعيد المنصوري مدير مركز التدريب الافتراضي، أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بدور المركز في دعم منظومة التدريب الشرطي باستخدام أحدث التقنيات، مشيرًا إلى مواصلة تطوير سيناريوهات تدريبية مبتكرة تعزز جاهزية منتسبي الشرطة وترفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يواكب رؤية القيادة نحو الريادة في العمل الشرطي وتعزيز أمن وسلامة المجتمع
وجاءت المشاركة ضمن جهود المركز في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز جاهزية الكوادر الشرطية والأمنية، حيث أُتيحت للزوار تجربة "مهمة الشرطة بتقنية الواقع الافتراضي"، وهي رحلة تفاعلية غامرة تحاكي دور ضابط الشرطة عبر سيناريوهات واقعية، تمكّن المشاركين من التعرف إلى طبيعة التمارين الشرطية والأمنية، إلى جانب سيناريوهات توعوية موجهة للجمهور.
وتم عرض مجموعة من البرامج التدريبية الذكية المبنية على بيئات محاكاة واقعية، والتي تعمل على تعزيز قدرات اتخاذ القرار وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة في المواقف المختلفة، بما يعكس التزام شرطة أبوظبي بتطبيق أرقى الممارسات العالمية في مجال التدريب الشرطي وتطوير الكوادر الأمنية.

