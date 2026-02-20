السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يستعيد «قمة أدنوك» بخماسية الظفرة

شباب الأهلي يستعيد «قمة أدنوك» بخماسية الظفرة
20 فبراير 2026 23:52

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه الظفرة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح الجولة 17.
وافتتح محمد جمعة المنصوري التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 9، بعدما استخلص برونو كاسكاردو الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى المنصوري الذي أودعها الشباك، وأضاف سعيد عزت الله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5.
وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته، فعزز جويلهيرم بالا التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يضيف برونو كاسكاردو الهدف الرابع في الدقيقة 74، وعاد محمد جمعة المنصوري ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 77، مستفيداً من كرة هيأها البديل الإيراني سردار أزمون، العائد من الإصابة منذ مشاركته الأخيرة أمام العين في الجولة الخامسة سبتمبر 2025.
ورفع شباب الأهلي الذي احتفل بفوزه العاشر على التوالي ليُعادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين (10 انتصارات) بالتساوي مع العين، رصيده إلى 41 نقطة من 16 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط أمام العين، الذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها أمام بني ياس الأحد، علماً بأن «الفرسان» يملكون مباراة مؤجلة أمام الوحدة من الجولة 16، في المقابل، تجمد رصيد الظفرة عند 17 نقطة في المركز العاشر.

أخبار ذات صلة
بلدية العين تنظم مبادرة «كسر الصيام»
عجمان يتقدم في «دوري أدنوك» بالفوز على الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الظفرة
آخر الأخبار
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
التعليم والمعرفة
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
اليوم 11:53
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©