شباب الأهلي يستعيد «قمة أدنوك» بخماسية الظفرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه الظفرة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح الجولة 17.

وافتتح محمد جمعة المنصوري التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 9، بعدما استخلص برونو كاسكاردو الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى المنصوري الذي أودعها الشباك، وأضاف سعيد عزت الله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته، فعزز جويلهيرم بالا التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يضيف برونو كاسكاردو الهدف الرابع في الدقيقة 74، وعاد محمد جمعة المنصوري ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 77، مستفيداً من كرة هيأها البديل الإيراني سردار أزمون، العائد من الإصابة منذ مشاركته الأخيرة أمام العين في الجولة الخامسة سبتمبر 2025.

ورفع شباب الأهلي الذي احتفل بفوزه العاشر على التوالي ليُعادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين (10 انتصارات) بالتساوي مع العين، رصيده إلى 41 نقطة من 16 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط أمام العين، الذي يخوض مباراته في الجولة ذاتها أمام بني ياس الأحد، علماً بأن «الفرسان» يملكون مباراة مؤجلة أمام الوحدة من الجولة 16، في المقابل، تجمد رصيد الظفرة عند 17 نقطة في المركز العاشر.