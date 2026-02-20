عجمان يتقدم في «دوري أدنوك» بالفوز على الشارقة

علي معالي (عجمان)

فاز فريق عجمان على الشارقة 3-2، في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين والتي جرت على استاد راشد بن سعيد بعجمان، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة، ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب، وتوقف رصيد الشارقة عند 17 نقطة في المركز التاسع، وجاءت 4 من أهداف المباراة في الشوط الأول الذي شهد 4 أهداف ممتعة بالتعادل 2-2، وتقدم عجمان بهدفين عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 22، وليذييري سيلفا في الدقيقة 31، ثم نجح كايو لوكاس في تقليص الفارق بهدف الدقيقة 33، وأضاف نفس اللاعب هدف التعادل في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني نجح وليد أزارو أن يسجل هدف فريقه الثالث قبل النهاية بقليل في الدقيقة 93، وكان الشوط قد شهد تكثيف كل فريق من هجماته على مرمى الآخر، حيث أضاع فراس بالعربي أخطر الفرص حيث تصدت العارضة لكرته، وقبلها أنقذ عادل الحوسني كرة جميلة من ليذييري سيلفا، وجاءت الدقيقة 93 ليضع أزارو هدف فريقه الثالث لتنتهي 3-2.