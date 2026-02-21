الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»

«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
21 فبراير 2026 11:09

واشنطن (أ ب)
سجّل نيكولا يوكيتش 32 نقطة ونفّذ تسع متابعات ومرّر سبع تمريرات حاسمة في 29 دقيقة ونصف الدقيقة، ليقود دنفر ناجتس للفوز على بورتلاند ترايل بليزرز 157/ 103 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبهذا الفوز، حقق ناجتس أكبر عدد من النقاط خارج أرضه في تاريخ الفريق وأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة في الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم.
وأضاف جمال موراي 25 نقطة بعد ليلة واحدة من إهداره الرمية الحرة الثالثة من أصل ثلاث رميات قبل 9. 0 ثانية من نهاية المباراة، التي خسرها بنتيجة 114/ 115 أمام كليبرز في لوس أنجلوس.
وسجّل كلٌّ من جوليان ستروذر وتيم هارداواي جونيور 19 نقطة. وسجل جرو هوليداي 19 نقطة لفريق بورتلاند، وأضاف ديني أفيدجا 15 نقطة و7 متابعات ومرّر 13 تمريرة حاسمة.
وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على شارلوت هورنيتس 118/ 113، وواشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز 131/ 118، وممفيس جريزليس على يوتا جاز 123/ 114.
كما فاز ميامي هيت على أتالانتا هوكس 128/ 97، ومينيسوتا تمبرولفز على دالاس مافريكس 122/ 111، وميلواكي بكس على نيو أورليانز بيليكانز 139/ 118.
وتغلّب أوكلاهوما سيتي ثاندر على بروكلين نتس 105/ 86، ولوس أنجلوس ليكرز على لوس أنجلوس كليبرز 125/ 122.

 

