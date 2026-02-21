المبارزة الإماراتية تخطف الأنظار في «دورة ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء تنافسية رفيعة المستوى، اختُتمت منافسات بطولة المبارزة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان المبارك، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعارها الملهم «قدرات لا حدود لها»، محتضنةً نخبة من الرياضيين في مجمّع ند الشبا الرياضي.

وشهدت منافسات سلاح «الإيبيه» للسيدات تألقاً إماراتياً خالصاً، حيث تُوّجت بطلة منتخبنا الوطني زينب الحسيني بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، إثر تغلُّبها في المباراة النهائية على منافستها سارة بسباس بنتيجة (15 – 11).

ولم يقتصر الإنجاز النسائي عند هذا الحد، بل صعدت البطلة الإماراتية روضة العليلي إلى منصة التتويج لتحصد الميدالية البرونزية، بعد تفوّقها في مباراة تحديد المركز الثالث على لمار النحلة بنتيجة (15 – 11).

وفي فئة الرجال لسلاح «الإيبيه»، حصد محمد المازمي الميدالية الفضية بعد بلوغه المباراة النهائية التي انتهت لمصلحة محمد رضائي تادي بنتيجة (15 – 6) ليُتوج الأخير بالذهب. في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى حسن الفودري بعد تغلُّبه على أليكس مانريكي بنتيجة (13 – 9).

وأثبتت المبارزة الإماراتية عمق قاعدتها بتواجد كوكبة من لاعبينا ضمن المراكز المتقدمة، حيث حلّ صالح البلوشي في المركز الخامس، وضِمَن كل من عمران البلوشي وخليفة الزرعوني التواجد بين قائمة أفضل ثمانية لاعبين في البطولة.

وتوّج الفائزين كلٌّ من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، وموسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالنجاح التنظيمي والفني للدورة، وقال: «تمثّل دورة ند الشبا الرياضية علامة فارقة ومحطة تقييم فنية بالغة الأهمية في روزنامة رياضة المبارزة، إذ تضع لاعبينا في قلب منافسات تتسم بالإيقاع السريع والتحدي العالي، مما يمنحهم احتكاكاً مباشراً يصقل مهاراتهم ويترجم خبراتهم التراكمية إلى إنجازات ملموسة على منصات التتويج».

وأضاف: «إن رؤيتنا الاستراتيجية ترتكز في جوهرها على توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بجودة الإعداد البدني والفني. ونحن حريصون على استثمار هذا الزخم التنظيمي الاستثنائي لفتح آفاق أوسع لاكتشاف مواهب واعدة ترفد صفوف منتخباتنا الوطنية، بما يضمن استدامة الإنجازات وتعزيز مكانة رياضة المبارزة محلياً وإقليمياً».

وتتواصل منافسات الدورة وفق البرنامج المعتمد، حيث تختتم اليوم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل وتتويج الفائزين، وتنطلق غداً منافسات بطولة ند الشبا الدولية لمنتخبات البادل، التي تشارك فيها نخبة المنتخبات العربية والدولية، تليها منافسات بطولة الاتحاد الدولي، فئة الناشئين، التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس.

كما تُختتم اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية، إضافة لانطلاق منافسات بطولة الريشة الطائرة على مدار يومين.