95 نقطة تحسم بطل الدوري الإسباني

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن المنافسة على اللقب في إسبانيا بحسب الوضع الحالي ستكون مثيرة، حيث لا يفصل بين برشلونة (58) وريال مدريد (60) سوى نقطتين مع تبقي 14 مباراة على نهاية المسابقة.

وسيتطلب الأمر انهياراً لا يمكن تصوره من الفريقين المتصدرين حتى لا يفوز أحدهما بلقب الدوري الإسباني هذا العام، حيث يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكن أن التأكيد بثقة أن أحد أفضل ناديين في إسبانيا سيحصل على لقب الليجا هذا العام.

وفي الواقع، هيمن كلا الناديين على الدوري على مر التاريخ، حيث فاز ريال مدريد أو برشلونة بـ 18 لقباً من آخر 20 لقباً في الدوري الإسباني، ورغم العام المضطرب الذي مر به ريال مدريد، إلا أنه قدم موسماً ثابتاً إلى حد ما في الدوري الإسباني. بعدما حصد 60 نقطة من أول 24 مباراة في الدوري، وهو رقم لم يتمكن من تجاوزه إلا مرتين فقط في القرن الحادي والعشرين حتى هذه المرحلة.

وبمعدله الحالي البالغ 2.5 نقطة في المباراة الواحدة، من المتوقع أن ينهي الموسم برصيد 95 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي فاز به بلقب الدوري الأخير في موسم 2023-2024، وفي المقابل، يبلغ متوسط نقاط برشلونة 2.42 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ما سيجعله ينهي الموسم برصيد 92 نقطة.

وسيكون مجموع نقاط يبلغ 92 نقطة أفضل موسم لبرشلونة منذ موسم 2017-2018، لكن هذا قد لا يكون كافياً لهم للفوز بالدوري هذه المرة، وفي مواسمه الثلاثة السابقة التي توج فيها باللقب، لم يحتج برشلونة سوى 87 أو 88 نقطة لحسم اللقب. بين عامي 2009 و2018، أنهى برشلونة الموسم بانتظام برصيد 90 نقطة أو أكثر، لكنه فشل في تحقيق هذا الرصيد في أي من مواسمه السبعة الأخيرة.

وإذا استمر ريال مدريد في الأداء على هذا النحو طوال الموسم حتى الآن، فمن المرجح أن يحتاج برشلونة إلى حصد ما بين 90 و95 نقطة ليتفوق عليه.

وفي الواقع، كان فريق هانسي فليك متصدراً لمعظم فترات الموسم حتى الآن، لكنه تراجع مؤخراً إلى المركز الثاني بعد خسارته أمام جيرونا. قد تكون هذه النتيجة مكلفة، خاصة وأن ريال مدريد تمكن من حسم المباراة أمام ريال سوسيداد، وبغض النظر عن الفائز، يبدو أننا على موعد مع واحدة من أفضل منافسات اللقب في تاريخ الليجا الحديث بين الناديين.

ومع توقعات بإنهاء كلا الفريقين الموسم برصيد يزيد عن 90 نقطة، قد تحسم مباراة الكلاسيكو القادمة في مايو لقب الدوري. حيث فاز ريال مدريد في مباراة الذهاب في أكتوبر، لكن برشلونة سيحظى بميزة اللعب على أرضه عندما يلتقي الفريقان مجدداً.