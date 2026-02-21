لطيفة بنت محمد تتوج بيجولا بلقب دبي لتنس السيدات

دبي (وام)

توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، اللاعبة الأميركية جيسيكا بيجولا بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ26 في فئة المنافسات الفردية.

وأقيمت هذه البطولة المرموقة، التي باتت محطة رئيسية في جدول بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وحضر مراسم التتويج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، وراميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

وتواصل بطولات سوق دبي الحرة للتنس ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تستقطب نخبة من لاعبي ولاعبات التنس في العالم.

وشهدت البطولة أسبوعاً كاملاً من المنافسات القوية على لقبي الفردي والزوجي، وسط أجواء جماهيرية حماسية وتفاعل كبير من الحضور.

وعلى صعيد نهائي منافسات الزوجي، قدمت الكندية جابرييلا دابروفسكي والبرازيلية لويزا ستيفاني أداء اتسم بالقوة واللمسة الفنية والدقة والثقة، بعدما تفوقتا بسهولة على الألمانية لورا سيجموند والروسية فيرا زفوناريفا بنتيجة 6-1 و6-3، لتحققا أول ألقابهما في دبي.

وقال راميش سيدامبي: «تواصل بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس رفع معايير التميز الرياضي على مستوى العالم، وقد شهدت بطولة رابطة محترفات التنس هذا العام مجدداً أرفع مستويات المنافسة بين نخبة عالمية من اللاعبات. وحققت نسخة عام 2026 من منافسات بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة نجاحاً باهراً بكل المقاييس. ونعرب عن خالص تقديرنا للاعبات ومسؤولي رابطة محترفات التنس لمساهمتهم في إنجاح هذا الأسبوع الاستثنائي، ونتطلع للترحيب بالجميع في العام المقبل».

من جانبه، قال صلاح تهلك: «استمتعنا بأسبوع حافل بالمواجهات المثيرة في منافسات تنس السيدات. وأتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في نجاح البطولة، وخاصة الفائزات الليلة. كما أوجه الشكر للجماهير على حضورها وتفاعلها الذي أضفى أجواء مميزة، ولوسائل الإعلام على نقل أحداث البطولة للعالم كله. ولكل من عمل بجد خلف الكواليس لضمان نجاح هذه البطولة، فجهودكم محل تقدير كبير».