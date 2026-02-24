مدرب إيفرتون: افتقرنا للجودة أمام مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)

أعرب ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، عن أسفه لخسارة فريقه بهدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الخامس في آخر ست مباريات، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وليفربول في المركزين الخامس والسادس.

وتقمّص النجم السلوفيني الدولي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71، وذلك بعد 13 دقيقة فقط من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء. وتحدث مويس لمحطة (سكاي سبورتس) التلفزيونية عقب اللقاء، حيث قال «أنا غير راضٍ عن النتيجة، هذا أمر مؤكد. يجب أن نفوز بالمباريات لنواصل مشوارنا. لم نكن نحقق ذلك بالقدر الذي نتمناه، خاصة هنا على ملعبنا. أضاف المدرب الأسكتلندي: خسرنا بصعوبة أمام يونايتد، مثلما فزنا عليهم بصعوبة في أولد ترافورد في وقت سابق من الموسم الحالي. أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً في كثير من الجوانب، لكنهم استخدموا سلاح الهجمات المرتدة بكفاءة وسجلوا هدفاً. بذلنا جهدا للتسجيل لكننا افتقرنا للجودة اللازمة لتحقيق ذلك.

أوضح مويس: لم نكن منظمين بشكل كافٍ من دون الكرة، لا بد لي من الإشادة بلاعبي مانشستر يونايتد لهجماتهم السريعة، كنّا نعلم أن هذا سيحدث، فهم يجيدون ذلك. لديهم مهاجمون يتمتعون بالقدرة على الانطلاق بسرعة وخلق الفرص.

وتابع: سيطرنا على مجريات المباراة بشكل جيد في معظم الأوقات، ولكن في تلك اللحظة بالذات، تهاونا ومنحناهم تلك الفرصة. وكشف مويس: قدم حارس مرماهم سين لامينز أداء رائعاً، وأنقذ تسديدة مايكل كين ببراعة، وبدا وكأنه قادر على التصدي لكل ركلة ركنية. كنت أعتقد أننا قادرون على تسجيل هدف، لكننا لم نتمكن من ذلك.

واختتم مدرب إيفرتون حديثه قائلاً: الجماهير كانت ترانا نضغط على يونايتد حتى اللحظة الأخيرة، لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز. لا أعتقد أننا نستحق الخسارة نشعر بخيبة أمل، ولكن هناك جوانب إيجابية يمكننا استخلاصها أيضاً. بتلك الخسارة، تجمّد رصيد إيفرتون، الذي تكبد هزيمته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 10 انتصارات و7 تعادلات، عند 37 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة.