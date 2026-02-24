200 مباراة ترسم الملامح الأولى في «تحدي حفيت الرياضي»

معتز الشامي (العين)

واصلت النسخة الثانية من منافسات «تحدي حفيت الرياضي» ترسيخ حضورها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في مدينة العين، إذ نظمت أكثر من 200 مباراة خلال الأيام الأربعة الأولى من الحدث، بمشاركة أكثر من 20 جنسية عبر مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية.

وشهد سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، افتتاح بطولة الكرة الطائرة للمؤسسات بالصالة المغطاة الملحقة باستاد خليفة بن زايد بنادي العين.

وشهدت منافسات اليوم الرابع مواجهات قوية في بطولات كرة السلة، حيث فاز فريق حفيت على فايتنج إيجلز بنتيجة (40-38)، وفاز فريق تيم كلوات على فريق الجيمي بنتيجة (48-40)، فيما تغلّب فريق سبلاش سكواد على فريق تيم بيسدك بنتيجة (49-27)، وفاز فريق بانثرز على فريق زد إتش آي سي بنتيجة (35-32).

وفي فئة الشباب، واصل فريق إيليت تألقه بفوزه على فريق بي إتش إل أكاديمي بنتيجة (43-16)، فيما حققت فرق بلاك ماونتن ورايزنج والعين هيت انتصارات مهمة عزّزت من حدة المنافسة، فيما فاز في منافسات «التبة»، فريق أم غافة على النهضة بنتيجة (14-4).

كما تواصلت منافسات بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم، وشهدت عدة مواجهات بارزة، أبرزها فوز العامرة على المرابعة (2-0)، والنيادات على مساكن (3-1)، والسلامات على شعبة الوطاه (5-0)، والفقع على الخبيصي (4-1)، والنود على العامرية (2-1)، والمرخانية على المناصير (5-1)، وأم غافة على الجيمي (4-0)، والمريال على المقام (2-0)، والمعترض على فلج هزاع (2-1)، والقوع على البطين (3-0)، والظاهر على مدينة ناهل (4-1)، ورملة زاخر على نعمة (4-1)، وغنيمة على الهيلي (2-1)، وزاخر على الجاهلي (3-0)، فيما انتهت مواجهة ملاقط والصاع بالتعادل السلبي.

ويُعد التطبيق الرسمي للبطولة أحد أبرز عناصر التميّز التنظيمي، حيث يوفّر منظومة رقمية متكاملة تشمل تسجيل اللاعبين وإدارة الجداول والرصد الإحصائي وتحليل الأداء وأرشفة المباريات، إلى جانب خدمات التواصل والتنبيهات الإلكترونية للمشاركين، ما أسهم في رفع كفاءة العمليات التنظيمية وتعزيز تجربة المشاركين والجماهير.

وأكد خليفة السعدي، عضو اللجنة العليا المنظمة، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الرعاية والدعم المتواصلين من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، يشكلان ركيزة أساسية في نجاح المبادرات الرياضية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين والاتحادات الرياضية المختلفة في التنظيم وتوفير الحكام.

من جانبه، أكد أحمد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية، أن «تحدي حفيت الرياضي» يمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرياضة والبُعد الاجتماعي والعائلي، مشيراً إلى مشاركة نحو 340 لاعباً ولاعبة في كرة السلة، وقرابة 400 لاعب في الجوجيتسو، إضافة إلى إدخال كرة اليد للمرة الأولى بمشاركة نحو 150 لاعباً، بجانب منافسات شد الحبل المستحدثة التي تنطلق في مارس المقبل.