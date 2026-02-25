كافالييرز يُطيح نيكس في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تغلب كليفلاند كافالييرز على ضيفه نيويورك نيكس 109-94 ونال ثناء نجمه الجديد المخضرم جيمس هاردن صاحب 20 نقطة، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وتسيّد كافالييرز اللقاء تماماً منذ الدقيقة الأولى وتقدم برمية ثلاثية من إيفان موبلي (12 نقطة)، ثم حافظ على تفوقه طوال أمسية مريحة لفريق أوهايو المتألق.

ويخلو سجل هاردن، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والذي وصل إلى كليفلاند قادما من لوس أنجلوس كليبرز هذا الشهر، من أي لقب للدوري على الرغم من مسيرته الزاخرة بالانجازات الفردية.

كان ذلك عاملاً حاسماً في انتقال هاردن إلى كافالييرز الذي يبدو أنه في طريقه لبلوغ الأدوار الإقصائية، حيث يحتل المركز الرابع في المنطقة الشرقية، متساوياً مع نيكس الثالث برصيد 37 فوزا مقابل 22 هزيمة لكل منهما.

قال هاردن البالغ 36 عاماً "نسعى لبناء شيء مميز، وكل مباراة فرصة للتطور".

وأردف "كانت مباراة الليلة خطوة جيدة لنا".

وعاد كافالييرز إلى السكة الصحيحة بعدما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات، على يد حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر الأحد.

ولعب هاردن دوراً محورياً في فوز فريقه إذ مرر 4 كرات حاسمة، ليضيف قوة هجومية ضاربة أخرى إلى جانب دونوفان ميتشل، الذي كان أفضل مسجلي فريقه برصيد 23 نقطة.

كما استند الفوز على الأداء الدفاعي القوي للفريق المضيف، حيث تم الحد من خطورة جايلن برونسون الذي لم يسجل سوى 20 نقطة لصالح نيكس.

تابع هاردن "الليلة كان الفوز ثمرة جهد جماعي، وهذا ما يميّز الفريق منذ انضمامي إليه. هذه إحدى مزايا هذا الفريق، فكل لاعب قادر على قيادة الفريق للفوز".

في المقابل، عانى نيكس من ضعف في دقة رمياته فلم يسجّل لاعبوه سوى 11 نقطة في الربع الثالث المخيب للآمال.