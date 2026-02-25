أومبير يُسقط حامل اللقب ويضرب موعداً مع روبليف في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، منافسات نسخة هذا العام من الدور الأول، عقب خسارته أمام الفرنسي أوجو أومبير بمجموعتين دون ردٍّ 6-4 و7-5، في أبرز المفاجآت ضمن منافسات بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، المقامة على ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وجمعت المواجهة بين بطلين سابقين للبطولة دخلا المنافسات دون تصنيف، حيث نجح أومبير، المصنف 37 عالمياً، في حسم اللقاء، مستفيداً من أخطاء حاسمة ارتكبها تسيتسيباس في اللحظات الأخيرة من المجموعتين، ليحجز مقعده في الدور الثاني، فيما من المتوقع أن يتراجع اللاعب اليوناني خارج قائمة أفضل 40 لاعباً في التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أعوام.

وقال أومبير، عقب المباراة، إن المواجهة كانت قوية بين بطلين سابقين للبطولة، معرباً عن سعادته بالعودة إلى دبي وتحقيق الفوز على أحد الملاعب التي يحمل فيها ذكريات مميزة.

وسيواجه اللاعب الفرنسي في الدور المقبل الروسي أندري روبليف، بطل نسخة عام 2022، الذي تأهل بعد فوزه على الفرنسي فالنتان رواييه بنتيجة 6-3 و6-4.

وفي بقية النتائج، قلب التشيكي ييري ليهيتشكا، المصنف الثامن، تأخره أمام الإيطالي لوكا ناردي إلى فوز بثلاث مجموعات 4-6 و6-4 و6-2، ليضرب موعداً مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا المتأهل على حساب الكندي دينيس شابوفالوف 6-2 و6-4.

كما تأهل التشيكي ياكوب منشيك، المصنف السادس، بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش 6-4 و7-6 (7)، ليواجه الأسترالي أليكسي بوبيرين، بينما تغلّب الهولندي تالون خريكسبور على الفنلندي أوتو فيرتانن 6-3 و6-4 ليلاقي المصنف الثاني ألكسندر بوبليك في الدور الثاني.

وفي مباريات أخرى، قلب الفرنسي آرثر ريندركنيش تأخره بمجموعة ليفوز على المجري فابيان ماروزسان 3-6 و6-3 و6-4، ليواجه البريطاني جاك درايبر، فيما تأهل الأميركي جينسون بروكسبي بعد فوزه على البلجيكي زيزو بيرجس 6-3 و6-4 لملاقاة الروسي كارين خاشانوف، الذي تجاوز ألكسندر شيفتشينكو بثلاث مجموعات 6-7 (5) و6-2 و6-3.

وتتواصل منافسات البطولة وسط منافسة مفتوحة بعد خروج حامل اللقب مبكراً، ما يزيد من حدة المنافسة على اللقب في الأدوار المقبلة.