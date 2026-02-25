«مينا للجولف» تصل مرحلة حاسمة في «هوارة المغربية»

طنجة (الاتحاد)

تصل جولة مينا للجولف إلى المغرب هذا الأسبوع مع إقامة بطولة الهوارة كلاسيك، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، وهي الأولى من بطولتين متتاليتين تقامان في نادي الهوارة للجولف الشهير في طنجة، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم الذي سيقام في نهاية مارس المقبل، ليسدل الستار على منافسات المبادرة الإماراتية الرائدة باعتبارها الجولة الوحيدة المعتمدة من قبل التصنيف العالمي.

مع اقتراب بطولة العين الختامية للموسم، وصلت المنافسة على لقب بطل تصنيف موسم جولة مينا إلى منعطف حاسم، حيث يتصدر الإنجليزي كريس وود والإسباني خوان سالاما الترتيب قبل التوجه إلى المغرب، وقد أتاح غياب جاك ديفيدسون، صاحب المركز الثالث، عن بطولة الهوارة كلاسيك الفرصة أمام لودوفيكو أدابو، الفائز ببطولة أرويرا للجولف، والذي يصل إلى طنجة ساعياً لتعزيز فوزه في البرتغال وتثبيت موقعه في التصنيف، بالإضافة إلى لاعبين آخرين، للتقدم في منافسة مثيرة على الصدارة.

وتستقطب البطولة نخبة من اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، مع حضور قوي من اللاعبين المغربيين المحترفين والهواة الذين يتطلعون إلى ترك بصمة مميزة على أرضهم. من بينهم أيوب لغيراتي، أحد أبرز المحترفين في البلاد والذي يشارك في البطولة بدعوة من الدولة المضيفة، باعتباره مشاركاً دائماً في جولة التطوير الآسيوية، وأحد من حققوا إنجازات بارزة على مستوى الجولة الآسيوية.

وينضم إلى لغيراتي في قائمة المدعوين المضيفين مواطنوه أيوب عيد عمر، وأيوب سوادي، وعيسى القادري، وعثمان راوزي، إلى جانب الهواة كارلو كوسومانو، وعصام ناكرو، وإلياس كوشيتو، وكريم محماه، مما يعكس التزام الاتحاد الملكي المغربي للجولف بمنح المواهب المحلية فرصة تنافسية ذات مغزى على المستوى الدولي.

إلى جانب التحدي المحلي، تضم قائمة المشاركين نخبة من المواهب المتميزة من مختلف أنحاء الجولة، حيث يتمتع الإنجليزيان توم سلومان وبن جونز بفرصة كبيرة للتألق، بينما يضيف الإيطالي آرون زيمر صاحب الأداء الثابت طوال الموسم، والإسكتلندي ديفيد رود مزيداً من الجودة. كما يسهم ممثلو جولة هوتيل بلانر، بمن فيهم آشلي تشيسترز ومارك باور وماثيو ديكوتيني-لافون، في تعزيز قوة الأسماء المشاركة، بينما يواصل خريجو مدرسة التأهيل، بقيادة أليكس ماجواير وويل مارشال وسيباستيان ساندين، السعي نحو تحقيق الشهرة.

تُعد هذه البطولة الأولى من بين حدثين متتاليين في نادي الهوارة للجولف، حيث ستتبعها بطولة هيلتون كلاسيك مباشرة في الأسبوع التالي (2-4 مارس).

صُمم ملعب الهوارة، ذو معدل الـ 72 ضربة، على مساحة 110 هكتارات بين جبال الريف والمحيط الأطلسي، متعرجاً بين الكثبان الرملية الذهبية والغابات الكثيفة ليقدم اختباراً صعباً ومذهلاً للاعبين.

ويحتل الهوارة المرتبة الثانية في المغرب والخامسة في أفريقيا وفقاً لتصنيف أفضل 100 ملعب جولف، كما أنه مدرج ضمن قائمة Golf.com المرموقة لأفضل 100 منتجع جولف في العالم، مما يجعله محطة مثالية مع دخول جولة مينا للجولف مراحلها الحاسمة.