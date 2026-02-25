بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. «المواي تاي» يسجل ختاماً استثنائياً

معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل الستار على منافسات المواي تاي التي أقيمت على مدار يومين ضمن أجندة مسابقات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، المقامة بمهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة بأبوظبي، وسط مشاركة واسعة من نخبة المقاتلين وحضور جماهيري غفير أضفى حماساً استثنائياً على الحلبة.

شهد اليوم الختامي عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الذي تابع المنافسات النهائية، مشيداً بالمستوى التنظيمي للبطولة والروح الرياضية التي تحلى بها المشاركون.كما حضر علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة وعدد كبير من مسؤولي بعثات الاتحادات القارية والإقليمية المشاركين في منافسات البطولة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز نخبة من اللاعبين واللاعبات بالميداليات الذهبية في مختلف الأوزان، وهم، كلثوم أخلوف في فئة السيدات ( 51 - 55 كجم)، وكوثر باراب فئة السيدات (56-60 كجم)، ويوسف اخلوف في وزن 51-55 كجم، وياسين كريمي في وزن 56-60 كجم، وعمر عوض في وزن 61-65 كجم، ومحمد مرضي بوزن 66-70 كجم، وأيوب الخضراوي في وزن 71-75 كجم، ومحمد عبد العزيز بوزن 76-80 كجم، وراحماتجون خودجايف في وزن 81-85 كجم، وأيمن حبشي وزن 86-90 كجم.

وشهد اليوم الختامي نزالات قوية اتسمت بالندية والمستوى الفني العالي، حيث توج علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد واحمد المصعبي ومحمد الشاطري من مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين المراكز الأولى بالميداليات الذهبية، بعد أداء بطولي يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة المواي تاي في الدولة.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سعيد النيادي:«النجاح الباهر الذي حققته منافسات المواي تاي ضمن بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد الرمضانية ليس غريباً على حدث يحمل هذا الاسم الغالي، والذي يجسد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والشباب، لقد رأينا اليوم مستويات فنية تبشر بمستقبل واعد، ونسعى من خلال هذه المحافل إلى تعزيز ثقافة رياضة المواي تاي وبناء جيل من الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في المحافل الدولية».

وأشاد النيادي بالمشاركة المميزة لنخبة الأبطال الذين يمثلون أفضل المنتخبات القارية والإقليمية، مؤكداً أن المستويات الفنية العالية تعكس قيمة ومكانة اللعبة في المنطقة، معرباً عن فخره بالنجاحات الكبيرة والأجواء الجماهيرية التي رافقت البطولة. واختتم قائلاً: «البطولة في الوثبة أصبحت منصة رائعة تجمع بين التنافس الشريف والترابط المجتمعي في هذا الشهر الفضيل، ونشكر اللجنة المنظمة على هذا الإخراج المتميز».

من ناحية أخرى، تتجه الأنظار إلى تتويج الفائزين في الجودو اليوم، حيث تشهد المنافسات المخصصة للرجال والناشئين مشاركة كبيرة من 147 لاعباً من 28 جنسية، حيث يتوزع المشاركون بواقع 79 لاعباً في فئة الناشئين، و68 لاعباً في فئة الرجال التي ستقدم نزالات مسك الختام يوم غدٍ، وذلك مع ترقب لظهور نخبة من أبرز وأقوى اللاعبين في مختلف الأوزان، حيث تم اعتماد 8 أوزان للناشئين تتدرج من تحت 50 كجم وصولاً إلى أكثر من 90 كجم، و6 أوزان للرجال تتدرج من تحت 60 كجم وصولاً إلى أكثر من 100 كجم.

علي الجانب أخر شهدت انطلاقة منافسات سباعيات كرة القدم غزارة تهديفية، ففي المجموعة الأولى حقق إف جي أكاديمي الفوز على أبيكس 2-0، ورويال غاز على الحصن 2-1، وفي المجموعة الثانية تفوق الاتحاد ماسترز على جيم تشينجرز 7-0، والراقي على الخاتم 6-0، وفي المجموعة الثالثة فاز النخبة على يوفنتوس 6-3، وإم بي زيد على إنجيلز 4-2، وفي المجموعة الرابعة فاز النادي السوداني على جامعة ليوا 3-2، وتعادل سامبا مع الفالدي 2-2.

من جهتها أشادت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالبطولة، وأكدت أنها حدث نجح في جذب أفراد المجتمع في هذا الملتقى الجميل على كافة الأصعدة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الأجيال الناشئة على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، إلى جانب الفعاليات المرافقة التي تناسب الجميع في الشهر الفضيل.

وعبرت الهاجري، خلال اطلاعها على المنافسات الرياضية في موقع الحدث في مهرجان زايد التراثي بالوثبة، عن تقديرها لجهود المنظمين في تقديم الفعاليات بأبهى حلة وصورة تعكس الوجه الحضاري المتميز لدولة الإمارات.