بالميراس يفوز على فلومينينسي في الدوري البرازيلي



ريو دي جانيرو (د ب أ)

فاز فريق بالميراس على ضيفه فلومينينسي 2/ 1، مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز ساو باولو على كوريتيبا 1/ صفر، وجريميو على أتلتيكو مينيرو 2/ 1، وتعادل ريمو مع إنترناسيونال 1/1، وبراجانتينو مع أتلتيكو باراناينسي 1/ 1، وكروزيرو مع كورينثيانز بذات النتيجة.

وتقدّم بالميراس بهدف سجله فيتور روكي في الدقيقة التاسعة، وأضاف آلان أندرادي إلياس الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم سجل فلومينينسي هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40 عن طريق لوسيانو أكوستا في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة طرد أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع بالميراس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ساو باولو، وتوقف رصيد فلومينينسي عند سبع نقاط في المركز الخامس.