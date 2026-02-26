«تحدي حفيت» يجمع 25 جنسية في تجربة مجتمعية رمضانية



معتز الشامي (العين)

تعيش مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك أجواء استثنائية تجمع بين روح المجتمع ونبض الرياضة، في مشهد يعكس تكامل المبادرات المجتمعية مع الأنشطة الرياضية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية كأحد ركائز الهوية المحلية.

ومع استمرار فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، تتواصل المنافسات بوتيرة متصاعدة تعكس حيوية الحدث وقدرته على خلق مساحة تفاعلية تجمع بين الرياضة والمجتمع ضمن تجربة متكاملة تمتد حتى الثامن عشر من الشهر الفضيل.

وتعكس فعاليات «تحدي حفيت الرياضي» هذا العام صورة حيّة للتنوع المجتمعي الذي تتميز به مدينة العين، حيث تسجل المنافسات مشاركة رياضيين يمثلون أكثر من 25 جنسية من مختلف القارات، في نموذج تفاعلي يعزز التقارب الثقافي من خلال الرياضة، ويجسد مفاهيم الشمولية والاندماج المجتمعي عبر بيئة تنافسية منظمة تقوم على الاحترام المتبادل وروح الفريق الواحد.

وفي أجواء حماسية غلبت عليها روح التحدي والإثارة والندية، حُسم لقب بطولة كرة اليد على ملعب غنيمة التابع لبلدية مدينة العين، بحضور سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير تحدي حفيت الرياضي.

وشهدت منافسات الدور نصف النهائي فوز فريق المقام على حفيت بنتيجة (30-24)، فيما تجاوز العامرة نظيره الفقع بنتيجة (14-8)، ليضرب الفريقان موعداً في المباراة النهائية.

وفي نهائي قوي اتسم بالتكافؤ والندية حتى اللحظات الأخيرة، نجح فريق العامرة في حسم المواجهة أمام المقام بنتيجة (30-28)، ليتوج بالميداليات الذهبية بعد أداء مميز ومستوى تنافسي عالٍ طوال مشوار المنافسات.

فيما شهدت صالة ملعب القطارة المغطاة والملحقة بإستاد طحنون بن محمد انطلاقة بطولة كرة السلة للسيدات للمرة الأولى ضمن برنامج المنافسات، بمشاركة ستة فرق تمثل جهات أكاديمية وجامعية ومجتمعية متنوعة، في مقدمتها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك بفريقين، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة، وفريق النخبة، إضافة إلى فريق يمثل الجالية الفلبينية، في مشهد يعكس التنوع الثقافي والرياضي الذي تتميز به مدينة العين.

أما عن النتائج فقد حقق فريق أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك (1) فوزاً على جامعة الشارقة بنتيجة (67-49) ضمن مباريات المجموعة الأولى، وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك (2) على فريق النخبة بنتيجة (74-7)، في مباراة شهدت أفضلية واضحة للفريق الفائز من حيث التنظيم والفاعلية الهجومية.

من جانبه أكد طارق الشريف، مشرف كرة السلة في نادي العين والمشرف على منافسات اللعبة ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، أن إدراج بطولة كرة السلة للسيدات للمرة الأولى يمثل خطوة نوعية تعكس التطور المتسارع للرياضة النسائية في الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة لاعبات ينشطن في بطولات رسمية محلية وجامعية أسهمت في رفع مستوى المنافسة منذ اليوم الأول.