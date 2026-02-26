الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة

انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
26 فبراير 2026 19:35

 
عبدالله عامر (أبوظبي)

 انطلقت اليوم بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026» المخصص لفئات الحقايق واللقايا الإيذاع لهجن أبناء القبائل.
ينظم المهرجان الختامي، اتحاد سباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اليوم الأول من المهرجان الختامي، منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم في 14 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، تشجعياً للملاك على الاهتمام بالحلال.
جاءت انطلاقة منافسات المهرجان قوية من المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة المخصصة من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان التي تحتفل بالحدث التراثي الضخم، ويبلغ إجمالي عدد أشواطه 98 شوطاً، وإجمالي عدد الرموز 12 رمزاً.
وشهدت منافسات اليوم الأول تنافساً قوياً ومثيراً، تميز بالسرعة وتسجيل توقيتات زمنية جيدة في سباقات سن الحقايق.
وحصدت «خيال» لمالكها سعيد عبيد بالضبيعه الكتبي ناموس أول أشواط الحقايق الأبكار الإنتاج، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:52:55 دقيقة، حيث أثبتت قدراتها وسرعتها في الكيلومتر الأخير.
وأهدى «مخلاب» مالكه مهنا سعيد بن حميد الجحافي، ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان الإنتاج، حيث أنهى الشوط في المركز الأول محققاً أسرع زمن خلال المنافسات بـ 5:50:73 دقيقة، بينما فازت «هملولة» لخليفة علي حمد العطية، بالشوط الثالث للأبكار، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:51:43 دقيقة.
ونجحت «وعد» لمالكها عيلان حميد بنواس الكتبي، وأهدته ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج، وقطع مسافة الشوط في 5:50:18 دقيقة، أما الشوط الخامس للأبكار ذهب إلى «النشمي» لمحمد سالم راشد سالم بتوقيت 5:51:79 دقيقة.
وكسبت «عوايد» لسعيد علي سالم المري، ناموس الشوط السادس بتوقيت 5:50:60 دقيقة، فيما فازت «ملامح» لناصر سعيد مشيط المري، بلقب الشوط السابع، بتوقيت 5:52:02 دقيقة، بينما توج بالشوط الثامن «العندليب» لمحمد جار الله حمد ظرمان، بتوقيت 5:48:94 دقيقة.

وفي الشوط التاسع، طارت بالمركز الأول «مهابة» لمسفر محمد صالح السندوانة المري، بتوقيت 50:51:69 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كسب «الواضح» لعبدالهادي علي قرين الشهواني، الناموس بعد التفوق على منافسيه بتوقيت 5:50:12 دقيقة.

