الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بشيرات تواجه بطلة طاجكستان في افتتاح «جودو طشقند»

بشيرات تواجه بطلة طاجكستان في افتتاح «جودو طشقند»
27 فبراير 2026 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. 12 ميدالية تضع «جودو الإمارات» في الصدارة

يخوض منتخبنا الوطني للجودو بعد ظهر اليوم أولى مبارياته في افتتاح بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو لعام 2026، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 39 دولة من بينها منتخبي الإمارات والبحرين.
تشهد الجولة الافتتاحية لفئة الوزن الخفيف للسيدات تحت 52 كجم، مشاركة 21 لاعبة من أبرز اللاعبات المصنفات على مستوى العالم، وفي مقدمتهن اللاعبة الألمانية ماشا بالهاوس. ووضعت القرعة لاعبتنا بشيرات خرودي أمام بطلة طاجكستان لوزن تحت 52 كجم اللاعبة مدينة قربوا في تصفيات الدور التمهيدي.

الجودو
جودو الإمارات
طشقند
الاتحاد الدولي للجودو
منتخب الجودو
آخر الأخبار
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
الرياضة
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
اليوم 11:45
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©