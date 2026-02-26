بشيرات تواجه بطلة طاجكستان في افتتاح «جودو طشقند»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للجودو بعد ظهر اليوم أولى مبارياته في افتتاح بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو لعام 2026، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 39 دولة من بينها منتخبي الإمارات والبحرين.

تشهد الجولة الافتتاحية لفئة الوزن الخفيف للسيدات تحت 52 كجم، مشاركة 21 لاعبة من أبرز اللاعبات المصنفات على مستوى العالم، وفي مقدمتهن اللاعبة الألمانية ماشا بالهاوس. ووضعت القرعة لاعبتنا بشيرات خرودي أمام بطلة طاجكستان لوزن تحت 52 كجم اللاعبة مدينة قربوا في تصفيات الدور التمهيدي.