دوري أبطال أوروبا.. إسبانيا تقترب من «المقعد الإضافي»

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اشتداد المنافسة وارتفاع سقف طموحاتهم، لا تزال 6 فرق إسبانية تتنافس في أوروبا. يواصل كل من برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وسيلتا فيجو، ورايو فاليكانو، الحفاظ على تواجد الدوري الإسباني في المسابقات القارية للأندية.

وتبقي هذه النتائج على إمكانية تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يسعد ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس حالياً في الدوري الإسباني، وحققت إسبانيا قفزة جيدة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم، حيث يمنح الاتحاد مقعدين إضافيين في دوري أبطال أوروبا لأفضل دوريين بناء على تصنيف معامل "يويفا" للأندية في الموسم الحالي.

ورغم فوز الفرق الإسبانية في جميع مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية (انتصارات أتلتيكو مدريد وريال مدريد وسيلتا فيجو)، لا تزال الأندية الإسبانية تحتل المركز الثالث في التصنيف، مع أنها باتت تنافس بقوة أندية الدوري الألماني.

ويعد الدوري الألماني هو المنافس الرئيسي لإسبانيا على المركز الثاني، أما المركز الأول، فيعتبر محسوماً دائماً للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمتع الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقاط هائل، إضافة إلى ذلك، لا يزال لديه 6 فرق تتنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا (أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشيلسي، مانشستر سيتي، ونيوكاسل)، إلى جانب أستون فيلا ونوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي، وكريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي. فهناك 9 فرق إنجليزية لديها فرصة للفوز بالألقاب الأوروبية الثلاثة، لذا، تأمل إسبانيا في استمرار خسارة ألمانيا، من الضروري لطموحات إسبانيا أن تُقصى الأندية الألمانية من البطولات الأوروبية. كان لخروج بروسيا دورتموند على يد أتالانتا أثر إيجابي كبير.

ورغم بقاء بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، إلا أن خروج باقي الأندية الألمانية من البطولة أمر بالغ الأهمية. لا يزال فرايبورج وشتوتجارت ينافسان على التأهل للدوري الأوروبي، مع العلم أن خسارة شتوتجارت، رغم تأهله، تعد عاملاً مساعداً، وكذلك خروج ماينز من دوري المؤتمر. رغم كل شيء، يعتبر خروج دورتموند ضربة موجعة لألمانيا.

ومع خروج الفرق الإيطالية من دوري أبطال أوروبا؛ إنتر ميلان ويوفنتوس، بات من غير المرجح أن تشكل إيطاليا منافساً قوياً لألمانيا وإسبانيا على المدى الطويل. لكن في إيطاليا، لم يستسلموا، وما زالوا في المنافسة، بفضل تأهل بولونيا في الدوري الأوروبي، وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي.

تتمتع ألمانيا بأفضلية طفيفة (17.571 نقطة) على إسبانيا (17.406 نقطة) وإيطاليا (17.357 نقطة). وتتنافس جميع الدوريات الثلاثة بفارق ضئيل للغاية، وأي تعثر أو خروج مبكر لأحد فرقها في أوروبا قد يعرض هذا المقعد الإضافي للخطر.

لكن ماذا لو فاز ريال بيتيس بلقب الدوري الأوروبي؟.

فمن المصادفة أن بيتيس يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الإسباني. ولا يزال فريق بيليجريني ينافس في الدوري الأوروبي، وبالتالي لديه فرصة للفوز باللقب. في حال فوزه، سيتأهل تلقائياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بصفته بطل الدوري الأوروبي، وإذا أنهى ريال بيتيس الموسم في المركز الخامس في الدوري الإسباني وفاز بلقبه الأوروبي الأول، فسيكون صاحب المركز السادس في الدوري الإسباني (سيلتا فيجو حالياً) هو من سيحصل على المقعد الإضافي في دوري أبطال أوروبا.