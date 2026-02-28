الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«هاتريك يامال» أمام فياريال يعزز صدارة برشلونة

«هاتريك يامال» أمام فياريال يعزز صدارة برشلونة
28 فبراير 2026 21:29

مدريد(د ب أ)
عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فياريال بنتيجة 4 / 1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
وسجل لامين يامال ثلاثية لبرشلونة بالدقائق 28 و37 و69، وأضاف الرابع البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، بينما كان السنغالي باب جاي قد سجل هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49.
ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يلتقي في نفس الجولة مع خيتافي يوم الإثنين. أما فياريال فقد تجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الثالث، وهو المركز الذي قد يفقده حال فوز أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة على ريال أوفييدو في وقت لاحق اليوم.

