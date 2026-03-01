العين يتصدر كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات



أبوظبي (الاتحاد)

تصدّر فريق «العين أيه سي إم جي 1» الترتيب العام في ختام اليوم الأول من بطولة كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات 2026، بعدما جمع 10 نقاط من خمس جولات، في البطولة التي ينظمها اتحاد الشطرنج على مدار يومين في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 100 فريق يمثلون مؤسسات وجاليات الدولة.

وافتتح المنافسات الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس الاتحاد والمفوّض حالياً برئاسته، بحضور هشام علي الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام بالإنابة للاتحاد، وإلياس فياض مدير المبيعات في شركة أصباغ ناشونال الراعي الرسمي.

وتساوت ثلاثة فرق في المركز الثاني برصيد 8 نقاط هي «سيجنتشر ماسترز» و«دبي كروكس» و«دي سي سي سي 1»، فيما يعكس تساوي 11 فريقاً برصيد 7 نقاط، ومثلهم برصيد 6 نقاط، قوة المنافسة وتقارب المستويات.

ويترأس طاقم التحكيم الحكم الدولي أحمد النعيمي، ويعاونه ماجد العبدولي نائباً لرئيس الحكام، وسلمان الطاهر، وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أصحاب الألقاب الدولية، إلى جانب حضور الأستاذة الدولية الكبيرة بيبيسارا أسوباييفا، بطلة العالم للشطرنج الخاطف ثلاث مرات، كضيف شرف، ما أضفى زخماً فنياً مميزاً.

وأكد أن البطولة تواصل نجاحها للعام الثالث، مشيراً إلى أنها مبادرة مجتمعية تسهم في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وتعزيز التقارب بين المؤسسات والجاليات، كما ثمّن دعم الرعاة مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لنجاح الحدث.