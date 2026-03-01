الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يتصدر كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات

العين يتصدر كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات
1 مارس 2026 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
تصدّر فريق «العين أيه سي إم جي 1» الترتيب العام في ختام اليوم الأول من بطولة كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات 2026، بعدما جمع 10 نقاط من خمس جولات، في البطولة التي ينظمها اتحاد الشطرنج على مدار يومين في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 100 فريق يمثلون مؤسسات وجاليات الدولة.
وافتتح المنافسات الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس الاتحاد والمفوّض حالياً برئاسته، بحضور هشام علي الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام بالإنابة للاتحاد، وإلياس فياض مدير المبيعات في شركة أصباغ ناشونال الراعي الرسمي.
وتساوت ثلاثة فرق في المركز الثاني برصيد 8 نقاط هي «سيجنتشر ماسترز» و«دبي كروكس» و«دي سي سي سي 1»، فيما يعكس تساوي 11 فريقاً برصيد 7 نقاط، ومثلهم برصيد 6 نقاط، قوة المنافسة وتقارب المستويات.
ويترأس طاقم التحكيم الحكم الدولي أحمد النعيمي، ويعاونه ماجد العبدولي نائباً لرئيس الحكام، وسلمان الطاهر، وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أصحاب الألقاب الدولية، إلى جانب حضور الأستاذة الدولية الكبيرة بيبيسارا أسوباييفا، بطلة العالم للشطرنج الخاطف ثلاث مرات، كضيف شرف، ما أضفى زخماً فنياً مميزاً.
وأكد أن البطولة تواصل نجاحها للعام الثالث، مشيراً إلى أنها مبادرة مجتمعية تسهم في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وتعزيز التقارب بين المؤسسات والجاليات، كما ثمّن دعم الرعاة مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لنجاح الحدث.

أخبار ذات صلة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
«العين للشطرنج» يختتم مشاركته في بطولة «إنتليكت» الروسية
الشطرنج
نادي العين للشطرنج
بطولات الشطرنج
آخر الأخبار
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
الرياضة
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
اليوم 20:00
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©