«التبة» تمزج التراث مع الرياضة في تحدي حفيت



العين (الاتحاد)



تواصلت لليوم الحادي عشر على التوالي، المنافسات الرياضية ضمن بطولة «تحدي حفيت الرياضي 2026» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبإشراف وتنظيم بلدية مدينة العين بالتعاون مع نادي العين ومجلس أبوظبي الرياضي، في إطار يجسّد تكامل الجهود المؤسسية لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية عبر الأنشطة والمنافسات الرياضية، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة».

حضر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة والداعمة، المباراة النهائية لبطولة «التبة» التراثية.

وأكد معاليه، أن إقامة بطولات رياضية مجتمعية خلال شهر رمضان تمثل رؤية موفقة تعزّز التوازن بين الروحانية والنشاط البدني، وتسهم في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، مشيراً إلى أن رعاية ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة، تعكس حرص القيادة على نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الأجواء الجماعية الإيجابية في المجتمع.

وأوضح معاليه أن رياضة «التبة» تمثل نموذجاً لتطوير الألعاب الشعبية من نشاط تراثي إلى رياضة تنافسية منظمة، انطلاقاً من القناعة بأن الرياضة نمط حياة ورافد أساسي للصحة العامة.

وامتدّت منافسات تحدي حفيت إلى المنشآت المختلفة في المدينة، حيث تواصلت بطولات هوكي الجليد، والكريكيت، وكرة السلة، وشد الحبل، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والبادل، وتحدي اللياقة البدنية، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم احترافي يعكس اتساع قاعدة المشاركة.

وفي بطولة الكريكيت، انتهت مواجهة «AACC Senior» و«Al Falah XI» بتعادل نادر 192 مقابل 192 على ملعب نادي العين للكريكيت، بعد مواجهة ظلّت نتيجتها معلّقة حتى الرمية الأخيرة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة وتبقى حسابات التأهل إلى نصف النهائي مفتوحة.

كما حسم فريق «الظبي» لقب هوكي الجليد بفوزه على «شاهين» بنتيجة 9-2 في صالة هيلي للتزلج، بعدما فرض تفوقه الهجومي مسجلاً 39 تسديدة على المرمى مقابل 6 لمنافسه.

وفي البادل، توّج الثنائي ناصر الكتبي، ورامي يسلم الجابري، باللقب، فيما جاء محمد المنصوري، ومحمد أحمد سلام، في المركز الثاني.

أما في كرة السلة، فحسم فريق «CST» لقب فئة الرجال بعد فوزه على «Team Tribu Kaliwat» بنتيجة 70-51، فيما توّج «DA Pearl Basketball Academy Elite» بلقب الناشئين عقب فوزه على «العين هيت» 77-43.