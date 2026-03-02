الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»

نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
2 مارس 2026 20:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)
يدين المهاجم النيجيري السابق، نوانكو كانو، بالكثير إلى المدرب الفرنسي، أرسين فينجر، الذي خاض «مُغامرة» غير مأمونة العواقب، في شتاء عام 1999، بالتعاقد معه وجلبه للعب مع أرسنال، خلال شهر رمضان في ذلك العام، بعدما ابتعد عن اللعب لمدة عامين خلال فترة وجوده مع إنتر ميلان، عقب إجراء جراحة قلبه الشهيرة، وتوقّع الجميع انتهاء مسيرته القصيرة في عُمر 20 عاماً.
يقول كانو: «كان فينجر الوحيد الذي آمن بقدرتي على العودة واللعب والتألق من جديد»، وبدت كلماته واقعية جداً، لأن مدرب أرسنال ظل يُتابع النجم النيجيري لمدة عام، قبل أن يُقرر خلال «ميركاتو الشتاء» عام 1999 التعاقد معه، مقابل 6.25 مليون يورو، وصحيح أنه رقم ضعيف مقارنة بقيمة كانو الفنية، إلا أن وضعه الصحي ألقى بظلاله على مسيرته وقتها.
والمُثير أن لحظة انطلاق كانو مع «الجانرز»، حملت الكثير من الجدل، الذي كادت تصيبه شظاياه أيضاً، إذ شارك في مباراة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، أمام شيفيلد يونايتد، بعد بضعة أسابيع من عدم دخول قائمة الفريق عقب انتقاله، وخلالها، استغل النيجيري رمية تماس، عقب إبعاد الكرة من أجل علاج لاعب مصاب في صفوف منافسه، وصنع بواسطتها هدف الفوز لأرسنال، ليتلقى توبيخاً من «داعمه الوحيد»، أرسين فينجر، الذي وصف الموقف بـ«غير الرياضي»، وعرض إعادة المباراة بالفعل.
كانو وافق آنذاك على تقليص راتبه الأسبوعي، من 40 ألف جنيه إسترليني، كان يتقاضاها من «النيراتزوري»، إلى 12 ألفاً مع «المدفعجية»، لكنه سُرعان ما تجاوز كل تلك الإحباطات، واندفع ليصنع «أسطورته الخاصة» مع أرسنال، ويُصبح بطلاً شعبياً في لندن خلال سنوات قليلة، عُرف بلقب «بابيلو»، بعدما ساهم في حصول الفريق على 5 بطولات، خلال 5 سنوات، بينها لقبان في «البريميرليج»، كما حلّ وصيفاً في «كأس يويفا» بموسم 1999-2000.
وخلال 198 مباراة مع «الجانرز»، سجّل كانو 44 هدفاً، وأمتع عشاق الكرة العالمية والإنجليزية كثيراً في تلك الحقبة، واختير في المركز الـ13 خلال استطلاع حول أفضل 50 لاعباً في تاريخ أرسنال، وصرّح فينجر لاحقاً، بأنه أفضل تعاقد قام به في «انتقالات يناير» خلال مسيرته التدريبية على الإطلاق.

أخبار ذات صلة
صلاح.. أرقام سلبية مع ليفربول
أرسنال يعبر امتحان تشيلسي إلى النقطة 64 في الدوري الإنجليزي
نوانكو كانو
أرسنال
أرسين فينجر
الدوري الإنجليزي
الكرة النيجيرية
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©