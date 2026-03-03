ختام ناجح لبطولة رواد الطاولة بمشاركة 36 لاعباً



معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتمت بنادي الشارقة الرياضي منافسات النسخة الخامسة من بطولة الدولة للروّاد لكرة الطاولة، التي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين القدامى وأبطال الدولة والمؤسسين، في بطولة مفتوحة لجميع الجنسيات جمعت 36 لاعباً، وسط أجواء رياضية مميزة.

وأقيمت المنافسات ضمن أربع فئات هي: فردي الرجال من 40 إلى 50 عاماً، وفردي الرجال من 50 إلى 60 عاماً، وفردي الرجال فوق 60 عاماً، إلى جانب فئة فردي الرجال فوق 40 عاماً المخصّصة للاعبي المنتخب الوطني والأندية السابقين.

وحظيت البطولة بحضور لافت للروّاد واللاعبين السابقين، في أجواء رمضانية اتّسمت بالإخاء والمحبة وروح التنافس الشريف، كما قام اتحاد الطاولة ونادي الشارقة بتكريم عدد من الرموز والقيادات، التي كان لها دور بارز في قيادة اللعبة وتطويرها ورفع اسم الدولة في مختلف المحافل.

من جانبه، أكد سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة والمتوّج بالميدالية البرونزية، أن البطولة تجسّد رسالة مهمة مفادها أن العطاء الرياضي لا يتوقف عند حد الاعتزال، بل يستمر من خلال المشاركة المجتمعية ونقل الخبرات إلى الأجيال الصاعدة.

وقال: «هذه البطولة تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من أسهم في مسيرة كرة الطاولة، ووضع اللبنات الأولى لنجاحاتها. مجرد إقامة مثل هذا الحدث ووجود أبناء اللاعبين القدامى الذين أصبحوا اليوم أبطالاً للعبة يعكس استمرارية الأجيال، ويمنح دافعاً كبيراً للاعبين الحاليين. هناك نماذج عديدة لأبطال حاليين ساروا على خطى آبائهم، وهو ما يعزّز الثقة بأن مسيرة اللعبة مستمرة، فالرياضة تجمع وتوحد».