«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية

مدريد (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» تنظيم الجولة المقررة بالفترة من 10 إلى 13 أبريل المقبل بطابع كلاسيكي للمرة الأولى في تاريخها، في مبادرة غير مسبوقة على مستوى الدوريات الأوروبية الاحترافية.

وستشهد الجولة مشاركة 38 نادياً من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث تخوض الفرق مبارياتها بأطقم خاصة مستوحاة من تصاميم تاريخية، ارتبطت بلحظات بارزة في مسيرتها، كما سيشارك الحكام في هذه المبادرة بزي خاص، صُمم بالتعاون مع اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

وتجسّد هذه الجولة مفهوم «الإرث الحي» في الليجا، إذ تتحول ذاكرة الأندية وتاريخها إلى تجربة حاضرة على أرض الملعب، وتمثل الأطقم الكلاسيكية المعاد تصميمها جسراً يربط بين الأجيال، ويصل بين جذور التشجيع الكروي وطريقة الاستمتاع بكرة القدم في العصر الحديث.

وتجمع المبادرة بين عالمي كرة القدم والأزياء، لتصبح الليجا الدوري الوحيد بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يقدم فعالية من هذا النوع بشكل منسّق داخل الملاعب.

ومن المقرر الكشف عن أطقم الأندية المشاركة يوم 19 مارس خلال أسبوع الموضة في مدريد، في خطوة تعيد إرث كرة القدم الإسبانية إلى إحدى أبرز منصات الإبداع العالمية، وتعزّز حضور هوية الأندية في الحوار الثقافي خارج المستطيل الأخضر.

وقال خايمي بلانكو، مدير مكتب الأندية في رابطة الدوري الإسباني «الليجا»: «تمثّل جولة المباريات الكلاسيكية فرصة فريدة للاحتفاء بتاريخ أنديتنا والرموز التي شكّلت أجيالاً من المشجعين، فهي تستحضر الماضي في الحاضر، وتمنحنا مساحة لبناء تجارب جديدة تعزّز الرابط العاطفي بين الأندية وجماهيرها، كما أن عرض هذه الأطقم خلال أسبوع الموضة في إسبانيا يضع كرة القدم في قلب المشهد الثقافي والإبداعي».

ولن تقتصر المبادرة على المباريات والأطقم فقط، بل ستشمل مشاركة الأندية والأساطير والمواهب والرعاة والجهات الفاعلة في منظومة الليجا، كما سيلعب متحف «ليجندز.. موطن كرة القدم» دوراً محورياً في المشروع، باعتباره أحد أبرز المؤسسات التي توثّق تاريخ اللعبة عالمياً.

وستتضمن تجربة البث التلفزيوني رسومات وهوية بصرية مستوحاة من الطراز الكلاسيكي، إضافة إلى فعاليات ميدانية ورقمية تواكب الحدث قبل انطلاق الجولة وبعدها، في إطار حملة أوسع تحمل شعار «42 إرثاً.. 42 طريقة للفوز»، والتي تسلّط الضوء على انتقال شغف الأندية وتوارثه عبر الأجيال.