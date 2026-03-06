«الرياضية لحكومة عجمان» تتوج أبطال البادل

عجمان (وام)

تُوّج فريق جامعة عجمان بلقب فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، في ختام منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، وسط أجواء تنافسية مميزة، فيما حصد الثنائي فارس المندوس وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد والمؤسسات.

وجاء تتويج فريق جامعة عجمان بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مصرف عجمان لفئة الجهات الحكومية.

مثّل الفريق الدكتور كريم الصغير وعبدالرحمن الهاشمي، اللذين قدّما أداءً متميزاً خلال اللقاء الختامي تُوِّج بحصد لقب البطولة.

وفي فئة الأفراد والمؤسسات، تمكن الثنائي فارس المندوس وجاسم النعيمي من حسم اللقب، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي حميد آل علي وطلّال المندوس، في لقاء اتسم بالقوة والتقارب في المستوى الفني بين الفريقين.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، أن بطولة البادل تنس شهدت مستوىً فنياً خاصاً ومشاركة فاعلة من اللاعبين والفرق، مشيدةً بالأداء الذي قدمه المشاركون والروح الرياضية التي سادت المنافسات، الأمر الذي يعكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز النشاط الرياضي وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين مختلف الجهات المشاركة.

وتأتي بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة بين موظفي الجهات الحكومية ومختلف فئات المجتمع.