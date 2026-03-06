السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليدز يدين تصرفات جماهيره

ليدز يدين تصرفات جماهيره
6 مارس 2026 23:57

ليدز(أ ب)
أبدى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أسفه لصافرات الاستهجان التي قامت بها جماهيره خلال إفطار اللاعبين الصائمين في مواجهة مانشستر سيتي الاسبوع الماضي، واصفاً إياها بأنها مخيبة للآمال وغير متوقعة. وفي رسالة للجماهير، اليوم الجمعة، قال ليدز إنه يتوقع تصرفاً أفضل في مواجهة نورويتش سيتي بالدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد، كما قدم النادي تفسيراً لما حدث. وقال النادي في بيان: "للتوضيح، يدين نادي ليدز يونايتد بشدة أي مشجعين، سواء من مدرجات الفريق المضيف أو الضيف، يطلقون صافرات الاستهجان ضد اللاعبين الصائمين في رمضان، والذين يتبعون البروتوكول المتبع لتناول إفطارهم".
وأوضح النادي أن الصيام في شهر رمضان، يشمل الامتناع عن جميع أنواع الطعام والشراب - حتى شرب الماء - من الفجر إلى غروب الشمس، قبل تناول وجبة الإفطار. وترددت صيحات الاستهجان في أرجاء ملعب "إيلاند رود"، يوم السبت الماضي عندما توقفت المباراة ضد مانشستر سيتي لفترة وجيزة حتى يتمكن اللاعبون الملتزمين بالصيام بشهر رمضان من شرب السوائل وتناول مكملات الطاقة.

