حادث يعرقل فرستابن بالحصة الأولى من «تأهيلية» أستراليا

ملبورن(رويترز)

قال ماكس فرستابن، إن عطلاً "غريباً" في المكابح تسبب في خروجه من التجارب التأهيلية الأولى، في سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، بعدما ​فقد بطل العالم أربع مرات السيطرة على سيارته رد بول واصطدم بحاجز.

وانزلق فرستابن في المنعطف الأول من حلبة ألبرت بارك المطلة على البحيرة، لكنه لم يصب بأذى وخرج من السيارة بعد أن فشل في تسجيل ⁠أي زمن للفة.

وقال السائق الهولندي عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق "السيارة... أغلقت المحاور الخلفية. رائع".

وقال ​لاحقاً لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لم أتحدث مع الفريق بعد ولم أطلع على أي ​بيانات، لكن ‌أن أفقد سيطرتي على السيارة بهذه الطريقة أثناء الكبح ⁠لم يسبق ​لي أن واجهت ذلك في حياتي.

"ضغطت على الدواسة وفجأة انغلق المحور الخلفي للمكابح بالكامل. لذلك، كان الأمر غريباً بعض الشيء بالتأكيد".

وسينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الأول في سباق الغد، متقدماً على زميله في الفريق كيمي أنتونيلي.

وواجه أنتونيلي انتظاراً عصيباً لتأكيد مركزه ‌بعد أن سقطت أجزاء من مروحة التبريد من سيارته في بداية الحصة ‌الأخيرة من التجارب التأهيلية، ودهس لاندو نوريس سائق مكلارين وحامل اللقب، الذي احتل المركز السادس، أحد هذه الأجزاء مما أدى إلى تطاير الحطام ورفع العلم الأحمر وتوقف التجارب.

وقرر مراقبو السباق فرض غرامة ​مالية على مرسيدس قدرها 7500 دولار، لإخراج سيارة أنتونيلي من المرآب وهي في حالة غير آمنة.

وأثبتت حقبة المحركات الجديدة في فورمولا 1 أنها منحنى تعلم حاد للسائقين، وانتقد فرستابن التغييرات بشكل لاذع خلال فترة ما قبل الموسم، ووصفها بأنها "مضادة للسباقات".

وبعد أن أجبر على الانطلاق في السباق من مؤخرة الترتيب، أو من حارة الصيانة على حسب ‌الإصلاحات، يعلق فرستابن آماله الآن على تعثر منافسيه ​في المسارات الطويلة في ظروف السباق غداً الأحد.

وقال: "بالطبع هناك الكثير من الأمور المجهولة في الوقت الحالي، والتي لا يزال يتعين علينا تجاوزها. نعم، سنرى غداً ما يمكننا فعله".

وفي غيابه، احتل زميله إسحاق حجار المركز الثالث في التجارب التأهيلية اليوم.

وكانت زمالة ​فرستابن في فريق رد بول بمثابة كأس ‌مسموم ⁠للعديد من السائقين، حيث ‌رحل كل من ليام لاوسون ويوكي تسونودا عن ‌الفريق الموسم الماضي.

لكن الفرنسي حجار (21 عاماً) كان نموذجاً للهدوء خلال التجارب التأهيلية، وقال إنه لم يشعر بأي ضغط إضافي من أجل تقديم أداء ⁠جيد بعد تعثر فرستابن.

وأضاف: "ربما أكون في المركز الثالث، لكن إذا كان ماكس قد أكمل حصة ​التجارب بالكامل، فلا أعرف إن كنت سأكون هنا.

"هذا أمر مؤسف. أريد أن أقارن نفسي بالأفضل وهذا لم يحدث اليوم، لذلك سنفعل ذلك في المرة القادمة في الصين".

وكانت أسرع لفة لحجار في التجارب أبطأ بنحو ثمانية أعشار من الثانية عن راسل، ولم يمنح رد بول أي فرصة للحاق بهم في ملبورن.

وقال بصراحة "لا. أعتقد أنه بعد ​المنعطف الأول إذا حافظنا على مركزنا فسنخوض سباقا جيداً على ما أعتقد. لكن ​نعم، نحن ببساطة لا نملك السرعة الكافية للفوز".