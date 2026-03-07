قصة حب تجمع مبابي وإكسبوسيتو

باريس (د ب أ)

سلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على عشاء جمع بين كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد الإسباني والممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو في أحد مطاعم العاصمة باريس.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن التكهنات بوجود علاقة غرامية بين مبابي والممثلة الإسبانية، ربما سيكون أحد أبرز مفاجآت هذا العام 2026.

وأضافت أن تناول مهاجم ريال مدريد والممثلة العشاء معاً في باريس أثار تكهنات واسعة حول وجود علاقة بينهما، لأن الصور أظهرت الثنائي في حالة تقارب شديد.

ولفتت أيضاً «لم يعلق الثنائي على هذه الصور، وهناك حالة من الترقب لهما لتأكيد إمكانية وجود علاقة بينهما أو أنه كان مجرد عشاء بين أصدقاء». وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقات الغرامية لـ«إستر» لطالما تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وختمت «ماركا» بأن آخر شريك رسمي لإستر إكسبوسيتو هو الممثل الأوروجوياني نيكو فورتادو بعد ظهورهما سوياً في عدة مناسبات.