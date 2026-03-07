الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قصة حب تجمع مبابي وإكسبوسيتو

قصة حب تجمع مبابي وإكسبوسيتو
7 مارس 2026 21:37

باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برشلونة «الأفضل» خلال القرن الحالي في «رحلة» الاحتفاظ بـ «الليجا»
لابورتا ينتقد ريال مدريد ومنافسه الانتخابي

سلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على عشاء جمع بين كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد الإسباني والممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو في أحد مطاعم العاصمة باريس.
وذكرت صحيفة «ماركا» أن التكهنات بوجود علاقة غرامية بين مبابي والممثلة الإسبانية، ربما سيكون أحد أبرز مفاجآت هذا العام 2026.
وأضافت أن تناول مهاجم ريال مدريد والممثلة العشاء معاً في باريس أثار تكهنات واسعة حول وجود علاقة بينهما، لأن الصور أظهرت الثنائي في حالة تقارب شديد.
ولفتت أيضاً «لم يعلق الثنائي على هذه الصور، وهناك حالة من الترقب لهما لتأكيد إمكانية وجود علاقة بينهما أو أنه كان مجرد عشاء بين أصدقاء». وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقات الغرامية لـ«إستر» لطالما تحظى باهتمام جماهيري كبير.
وختمت «ماركا» بأن آخر شريك رسمي لإستر إكسبوسيتو هو الممثل الأوروجوياني نيكو فورتادو بعد ظهورهما سوياً في عدة مناسبات.

مبابي
ريال مدريد
آخر الأخبار
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اقتصاد
«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث
اليوم 19:46
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اقتصاد
تطبيق لمساعدة برامج الملاحة في تحديد أقرب أماكن انتظار السيارات المتاحة
اليوم 19:45
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 19:42
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
الرياضة
178 لاعباً في بطولة تحدي حفيت للشطرنج
اليوم 19:00
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
الرياضة
«رباعية» الشارقة في الشوط الأول تتكرر بعد 1407 أيام بـ «المحترفين»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©