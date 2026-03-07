الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يربط جرافينبرخ بعقد جديد حتى 2032

ليفربول يربط جرافينبرخ بعقد جديد حتى 2032
7 مارس 2026 21:42

ليفربول (د ب أ)

وقع ريان جرافينبرخ لاعب وسط فريق ليفربول عقداً طويل الأجل مع النادي الإنجليزي. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن العقد الجديد سيمتد لعام 2032 بعدما كان اللاعب الهولندي يرتبط بتعاقد سينتهي بعد عامين في صيف 2028.
ويعد جرافينبرخ ركيزة أساسية في ليفربول منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 2. 34 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، حيث شارك في 123 مباراة في جميع المسابقات.
وشارك جرافينبرخ «23 عاماً» أساسيا في جميع مباريات ليفربول باستثناء مواجهة واحدة في مشواره للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، للمرة العشرين. قال جرافنبيرخ عبر موقع ليفربول الرسمي «أنا سعيد للغاية، وفخور للارتباط بعقد طويل الأجل مع مثل هذا النادي الكبير، أنا سعيد لأنني سأبقى هنا لسنوات قادمة». أضاف «أشعر بثقة مسؤولي النادي ومدرب الفريق، لذا كان القرار سهلاً، وكذلك عائلتي سعيدة هنا، وأعرف كل شيء عن المدينة لوجودي في ليفربول منذ ثلاثة أعوام». وختم لاعب وسط ليفربول «أتطلع لإنهاء الموسم بأفضل أداء ممكن، أما على المستوى البعيد أطمح للفوز بالعديد من الألقاب مع النادي».

ليفربول
الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ
